PROBLEMI S ORGANIZACIJOM

Neviđeno nevrijeme u Španjolskoj odgodilo dvije utakmice

LaLiga - Atletico Madrid v Levante
SUSANA VERA/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.12.2025.
u 14:55

Vlasti u Valenciji pozvale su u nedjelju stanovnike da izbjegnu nepotrebne izlaske i aktivnosti na otvorenom prostoru

Utakmica španjolskog nogometnog prvenstva između Levantea i Villarreala koja je trebala biti odigrana u nedjelju navečer odgođena je zbog kišnog nevremena u pokrajini Valenciji.

Otkazana je i košarkaška utakmica Valencije i Zaragoze.

Španjolska meteorološka služba AEMET objavila je "crveni" alarm očekujući 250 litara kiše po četvornom metru. Prije godinu dana je u bujicama u pokrajini Valenciji poginulo 230 osoba nakon što su se izlile rijeke uslijed neubičajeno velike količine kiše.

Vlasti u Valenciji pozvale su u nedjelju stanovnike da izbjegnu nepotrebne izlaske i aktivnosti na otvorenom prostoru. Uslijed toga je otkazana utakmica Levantea i Villarreala s početkom u 18.30 sati.

To je u subotu zatražila gradonačelnica Valencije, a u nedjelju odobrio organizator natjecanja La Liga.

"Zbog sigurnosnih preporuka u očekivanju pljuskova u pokrajini Valenciji i nakon crvenih upozorenja AEMET-a, sudac profesionalnih natjecanja Španjolskog nogometnog saveza odlučio je odgoditi utakmicu 16. kola između Levantea i Villarreala", priopćila je La Liga.

Zasad je nepoznato kada će biti odigran susret posljednjeplasirane i trećeplasirane momčadi španjolske lige.

U rujnu je iz istog razloga bila odgođena utakmica Valencije i Ovieda, a u ožujku Villarreala i Espanyola.

Klubovi Levante, Valencia i Villarreal su iz pokrajine Valencije, na jugoistoku Španjolske.

Ključne riječi
nevrijeme LaLiga Villarreal levante

