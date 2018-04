I Džekina kćerkica sudjelovala u ludom slavlju u svlačionici Rome

Roma je sinoć senzacionalno izbacila Barcelonu (3:0) u četvrtfinalu Lige prvaka nakon čega je uslijedio veliko slavlje u Rimu.

Igrači Rome pjevali su u svlačionici, a Edin Džeko sa sobom je poveo svoju kćerkicu Unu.

- Ovo je najlošija Barcelona koju sam vidio. Mogli smo i ranije riješiti pitanje prolaska, bili smo odlični. Barcelona se mučila, ne mogu se sjetiti ni jedne njihove prilike - rekao je Džeko.

#Roma dressing room going absolutely mental! Edin Dzeko even brought his child along 🤣👍 #RomaBarca #UCL pic.twitter.com/M3CDdNfK29