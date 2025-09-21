Liza: Ako je ovo kraj odlazim zadovoljan, bio sam treći u Europi i osmi na svijetu

Nakon što je sjajni Korejac Chung, borac koji ga je pobijedio u osmini finala, svojom izvrsnošću odgodio kraj njegove reprezentativne karijere, 37-godišnji član zagrebačke Lokomotive Ivan Lizatović (63 kg) morao se pojaviti u borilištu i u nedjelju. A u popodnevnom programu čekala ga je repesažna borba protiv bivšeg svjetskog i europskog prvaka Sergeja Emelina.

A da je riječ o borcu više klase potvrdio nam je iskreno i sam Ivan Lizatović kazavši:

- Imao sam tu čast hrvati sa svjetskim i europskim prvakom. Mislio sam da mogu malo bolje na na koncu je bilo 1:6. Znao sam što će raditi no ipak je njegova visoka kvaliteta došla do izražaja. Imao sam jednu od težih grana ždrijeba, tu su bili Rus, Iranac, Gruzijac, odreda svjetski medaljaši. No, sretan sam imao priliku odraditi s vrhunskim borcima koji me nisu deklasirali. Zadovoljan sam da sam sa 37-godina mogao parirati puno mlađima od sebe.

Trofejni Rus brzo je poveo:

- Bio sam pasivan u prvoj rundi. Čak sam imao dobra dva pokušaja koja nisam realizirao. Nakon toga sam bio pasivan, okrenuo me dva puta a ja njega nisam.

Ako je to neka utjeha, dobio je drugu rundu s 1:0.

- Jesam, ali se to u hrvanju, nažalost, ne računa.

Evo kakav je Ivanov ukupni dojam.

- Bila mi je čast nastupiti pred domaćom publikom. Drago mi je da smo osvojili tu jednu medalju, nakon 11 godina. Svaka čast Kodriću na toj bronci. Završilo je to Svjetsko prvenstvo za koje smo se pripremali dugo i naporno. Možda je mogla biti još koja medalja no vidio se napredak kod svih boraca. Organizacijski, ovo je jedno od boljih prvenstava na kojima sam bio a bio sam na puno njih.

Da ima 27 a ne 37 godina, bi li izvrtio protivnika u parteru kada je imao tu priliku?

- Ne znam da li bih. Parter mi je lošija strana no vjerujem da bi u stojci bilo puno bolje. Možda da imam, 21, 22 ha, ha..

Ako već nije uspio osvojiti svjetsku medalju, utjehu mu predstavlja europska.

- Imam europsku broncu iz 2017. i još jedno tri peta mjesta što znači da sam tri puta gubio za medalju. Bio sam i osmi na svijetu, izgubio sam borbu za olimpijsku normu. Ta dva dometa su mi najbitnija.

Što se mora dogoditi da ovo ipak ne bude posljednji nastup za reprezentaciju?

- Treneri su dobri motivatori. Ako dečkima ne smetam, zašto ne nastupiti na još kojem natjecanju. Trener reprezentacije Đok već me nagovara da im se sljedeće godine pridružim na Mediteranskim igrama.

Izgleda onda da ni ovo nije bio oproštaj?

- Ja samo čekam da dobijem poklon za oproštaj i onda se opet oprostim sljedeće godine - našalio se Ivan koji je u karijeri istopio na stotine kilograma:

- U posljednjih par godina, što sam stariji, manje sam skidao. U 20-im godinama sam skidao jako puno i to mi neće nedostajati. Za ovo Svjetsko prvenstvo sam skidao tri kilograma a prije je, kada sam skidao do 55 kg, bilo je i po 12-13 kilograma.

Kada god odlučio oprostiti se od hrvanja, sportaš poput Ivana Lizatovića, popularnog Lize, svakako će nedostajati.

Doduše, vjerujemo da će on u hrvanju ostati trenerski o čemu nam govori i obrana diplomskog rada sljedećeg tjedna na takozvanoj Višoj trenerskoj na zagrebačkom KIF-u.