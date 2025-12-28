Nekadašnji prvotimac Hajduka karijeru će nastaviti u Srbiji, evo za koji klub bi trebao potpisati

Hrvatski nogometaš i nekadašnji igrač prve momčadi Hajduka Leon Kreković donedavno je igrao za HŠK Posušje, ali je napustio taj klub iz BiH te je karijeru trebao nastaviti u albanskom klubu KF Tirana. No, taj transfer je ipak na kraju propao te je izgledniji odlazak u Srbiju, točnije u Bačku Topolu.

Nakon samo šest mjeseci provedenih u Posušju, 25-godišnji ofenzivac odlučio je promijeniti sredinu. U Posušje je stigao prošlog ljeta iz poljskih Kotwica, te je upisao 17 nastupa u BiH klubu, postigao dva pogotka i dodao jednu asistenciju.

Kreković je nogometno odrastao u omladinskom pogonu Hajduk, za čiju je prvu momčad odigrao 20 utakmica, a iskustvo je stjecao i na posudbi u Dugopolju. Igor Tudor davao mu je priliku dok je Kreković imao 19 godina. U 15 utakmica za Hajduk u prvoj HNL zabio je jedan gol.