Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Iz BiH u Srbiju

Nekadašnji prvotimac Hajduka karijeru će nastaviti u Srbiji, evo za koji klub bi trebao potpisati

Split: U dvoboju 21. kola HNL-a Hajduk je s 1:0 pobijedio Lokomotivu
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
28.12.2025.
u 21:00

Igor Tudor davao mu je priliku dok je Kreković imao 19 godina. U 15 utakmica za Hajduk u prvoj HNL zabio je jedan gol

Hrvatski nogometaš i nekadašnji igrač prve momčadi Hajduka Leon Kreković donedavno je igrao za HŠK Posušje,  ali je napustio taj klub iz BiH te je karijeru trebao nastaviti u albanskom klubu KF Tirana. No, taj transfer je ipak na kraju propao te je izgledniji odlazak u Srbiju, točnije u Bačku Topolu.

Nakon samo šest mjeseci provedenih u Posušju, 25-godišnji ofenzivac odlučio je promijeniti sredinu. U Posušje je stigao prošlog ljeta iz poljskih Kotwica, te je upisao 17 nastupa u BiH klubu, postigao dva pogotka i dodao jednu asistenciju.

Kreković je nogometno odrastao u omladinskom pogonu Hajduk, za čiju je prvu momčad odigrao 20 utakmica, a iskustvo je stjecao i na posudbi u Dugopolju. Igor Tudor davao mu je priliku dok je Kreković imao 19 godina. U 15 utakmica za Hajduk u prvoj HNL zabio je jedan gol.
Ključne riječi
Srbija Leon Kreković Hajduk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!