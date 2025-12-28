Ovo što radi Luka Modrić je zaista nestvarno: U 41. godini života pokorio je nogometnu Italiju!

Nogometaši Milana ponovno su, barem privremeno, stigli na prvo mjesto ljestvice talijanske Serie A nakon domaće pobjede 3-0 protiv Verone u 17. kolu.Do nadoknade prvog poluvremena Verona je nekako odolijevala napadima domaćeg sastava, ali je tada ipak pokleknula. Modrić je izveo korner, a Rabiot je glavom loptu proslijedio do Pulišića koji je iz blizine pogodio pod gredu za pogodak i veliko slavlje Milanovih navijača.

Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena. Prvo je Nkunku u 48. minuti pogodio s bijele točke za 2-0, dok je isti igrač bio strijelac u 53. minuti za 3-0. Prije toga je Modrić odlično potegnuo s vrha šesnaesterca, a vratar Verone i vratnica su zajedničkim snagama spriječili pogodak u tom trenutku. No, na odbijenu loptu je dobro reagirao Nkunku i zabio.Luka Modrić je zamijenjen u 70. minuti.

Navijači Milana i talijanski mediji divili su se Modriću poslije utakmice, a SofaScore mu je dao odličnu ocjenu 7.7. Najviše fascinira činjenica da je Modrić nakon 17 odigranih kola Serie A najbolje ocijenjeni igrač cijele lige. Sa sjajnih 7,61 je na vrhu ispred Hakana Calhanoglua (7,59) i Nice Paza (7,54).