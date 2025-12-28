Naši Portali
Bitka spolova

Kyrgios lakoćom pobijedio Sabalenku, navijači bijesni: Ovo je najveća farsa u povijesti sporta

'Battle of the Sexes' - Nick Kyrgios v Aryna Sabalenka
Foto: AMR ALFIKY/REUTERS
1/7
Autor
Karlo Ledinski
28.12.2025.
u 20:11

Dugo najavljivani ekshibicijski meč "Bitka spolova" između Nicka Kyrgiosa i Aryne Sabalenke završio je pobjedom Australca, no unatoč rezultatu, mnogi teniski navijači ostali su razočarani viđenim, tvrdeći da se Kyrgios nije dovoljno trudio.

Meč koji je izazvao veliku pozornost javnosti završen je pobjedom Australca 6:3, 6:3. S jedne strane mreže stajala je Sabalenka, četverostruka Grand Slam pobjednica koja je 70 tjedana provela na vrhu svjetske ljestvice, a s druge je bio Kyrgios, bivši finalist Wimbledona i trenutačno 671. igrač svijeta, koji zbog ozljede nije odigrao natjecateljski meč od ožujka i nastupio je u samo šest ATP mečeva od početka 2023. godine.

Uoči meča, Kyrgios je samouvjereno izjavio kako mu neće trebati 100 posto snage da pobijedi, dok je Sabalenka poručila: "Izaći ću tamo i dati sve od sebe da mu razbijem guzicu".

Ipak, gledatelji su ga optužili da meč nije shvatio ozbiljno, a kao primjer naveli su servis "ispod ruke" kojim je osvojio gem bez izgubljenog poena. Zbog Kyrgiosove nezainteresiranosti, dio navijača je čak i prestao gledati prijenos, a svoje frustracije podijelili su na društvenim mrežama.

"Počeo sam gledati meč 'Bitke spolova' iz znatiželje, prebacio sam nakon 2 gema. Kyrgios se nije ni pretvarao da se trudi, nije jurio ni za čim i nije koristio ni 60% svoje snage. Znam da je to ekshibicija, ali kao spektakl je prilično dosadno", napisao je jedan gledatelj.

Drugi se nadovezao: "Ovaj meč je uvreda za sport koji volim. Kyrgios igra bez ikakve snage, kao amater i u osnovi samo šeta. Sabalenka koja pristaje igrati po posebnim pravilima s manjim dimenzijama terena na svojoj strani je farsa. Ma ovo je možda i najveća teniska farsa u povijesti".

"Znam da je to samo malo zabave, ali Kyrgios vraća lopticu preko mreže s oko 30% snage kao da igra protiv djeteta. Ovo izgleda kao idiotski meč".

Ekshibicijski meč Kyrgiosa i Sabalenke bio je tek četvrti put u povijesti da su se na teniskom terenu sučelili muškarac i žena. Posljednji takav dvoboj odigran je 1992. godine u Caesar's Palaceu, kada je deveterostruka pobjednica Wimbledona Martina Navratilova igrala protiv Jimmyja Connorsa, koji je slavio sa 7:5, 6:2.

Kako bi dvoboj bio što ravnopravniji, primijenjena su dva stroga pravila. Teren na strani Aryne Sabalenke bio je smanjen za devet posto, kako bi se kompenzirala razlika u brzini između muškog i ženskog tenisa. Uz to, oboje su imali pravo na samo jedan servis, čime se nastojala ograničiti Kyrgiosova prednost u snazi i brzini. No, Sabalenko to nije puno pomoglo.

Zanimljivo, meč je iz prvog reda gledao ponajbolji nogometaš svih vremena, bivša zvijezda Reala i Barcelone, Brazilac Ronaldo.
Ključne riječi
tenis Aryna Sabalenka Nick Kyrgios

