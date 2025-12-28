Kyrgios lakoćom pobijedio Sabalenku, navijači bijesni: Ovo je najveća farsa u povijesti sporta

Meč koji je izazvao veliku pozornost javnosti završen je pobjedom Australca 6:3, 6:3. S jedne strane mreže stajala je Sabalenka, četverostruka Grand Slam pobjednica koja je 70 tjedana provela na vrhu svjetske ljestvice, a s druge je bio Kyrgios, bivši finalist Wimbledona i trenutačno 671. igrač svijeta, koji zbog ozljede nije odigrao natjecateljski meč od ožujka i nastupio je u samo šest ATP mečeva od početka 2023. godine.

Uoči meča, Kyrgios je samouvjereno izjavio kako mu neće trebati 100 posto snage da pobijedi, dok je Sabalenka poručila: "Izaći ću tamo i dati sve od sebe da mu razbijem guzicu".

Ipak, gledatelji su ga optužili da meč nije shvatio ozbiljno, a kao primjer naveli su servis "ispod ruke" kojim je osvojio gem bez izgubljenog poena. Zbog Kyrgiosove nezainteresiranosti, dio navijača je čak i prestao gledati prijenos, a svoje frustracije podijelili su na društvenim mrežama.

"Počeo sam gledati meč 'Bitke spolova' iz znatiželje, prebacio sam nakon 2 gema. Kyrgios se nije ni pretvarao da se trudi, nije jurio ni za čim i nije koristio ni 60% svoje snage. Znam da je to ekshibicija, ali kao spektakl je prilično dosadno", napisao je jedan gledatelj.

Drugi se nadovezao: "Ovaj meč je uvreda za sport koji volim. Kyrgios igra bez ikakve snage, kao amater i u osnovi samo šeta. Sabalenka koja pristaje igrati po posebnim pravilima s manjim dimenzijama terena na svojoj strani je farsa. Ma ovo je možda i najveća teniska farsa u povijesti".

"Znam da je to samo malo zabave, ali Kyrgios vraća lopticu preko mreže s oko 30% snage kao da igra protiv djeteta. Ovo izgleda kao idiotski meč".

Ekshibicijski meč Kyrgiosa i Sabalenke bio je tek četvrti put u povijesti da su se na teniskom terenu sučelili muškarac i žena. Posljednji takav dvoboj odigran je 1992. godine u Caesar's Palaceu, kada je deveterostruka pobjednica Wimbledona Martina Navratilova igrala protiv Jimmyja Connorsa, koji je slavio sa 7:5, 6:2.

Kako bi dvoboj bio što ravnopravniji, primijenjena su dva stroga pravila. Teren na strani Aryne Sabalenke bio je smanjen za devet posto, kako bi se kompenzirala razlika u brzini između muškog i ženskog tenisa. Uz to, oboje su imali pravo na samo jedan servis, čime se nastojala ograničiti Kyrgiosova prednost u snazi i brzini. No, Sabalenko to nije puno pomoglo.

Zanimljivo, meč je iz prvog reda gledao ponajbolji nogometaš svih vremena, bivša zvijezda Reala i Barcelone, Brazilac Ronaldo.