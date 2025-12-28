Naši Portali
SKIJANJE

Sjajna Zrinka Ljutić u teškim uvjetima odličnom drugom vožnjom osigurala TOP 8 plasman

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.12.2025.
u 19:46

Time je prekinula crni niz od tri slalomske utrke u kojima je ostala bez plasmana, ali i osvojila važne bodove za zadržavanje statusa u elitnoj skupini sedam najboljih slalomašica, što donosi i bolji startni broj

Zrinka Ljutić je osvojila osmo mjesto u petom ovosezonskom slalomu za Svjetski kup, koji je u nedjelju održan u austrijskom Semmeringu, zaostavši čak 3.75 sekundi za Mikaelom Shiffrin koja je došla do pete uzastopne pobjede u ovoj disciplini, iako je u prvoj vožnji bila tek četvrta.   Amerikanka je u drugoj vožnji pokazala zašto je najbolja skijašica svih vremena, jer je u vrlo teškim uvjetima, na oštećenoj podlozi, postavila najbolje vrijeme i ostvarila već svoju 106. pobjedu u Svjetskom kupu, a 69. u slalomu.

Vodeća nakon prve vožnje, Švicarka Camille Rast, imala je 54 stotinke prednosti, ali je do cilja druge vožnje ušla s devet stotinki lošijim ukupnim vremenom od Amerikanke. Treća je bila albanska predstavnica Lara Colturi sa zaostatkom od 57 stotinki.

Zrinka Ljutić je u prvoj vožnji ostavila prilično loš dojam i nakupila više od dvije sekunde zaostatka za vodećom Rast, ali joj je to bilo dovoljno za plasman na 10. mjesto. U drugoj vožnji je djelovala nešto bolje, iako je imala tek 15. rezultat. No, unatoč tome je popravila svoj plasman i utrku završila na osmom mjestu.

Time je prekinula crni niz od tri slalomske utrke u kojima je ostala bez plasmana, ali i osvojila važne bodove za zadržavanje statusa u elitnoj skupini sedam najboljih slalomašica, što donosi i bolji startni broj. Koliko je to važno, najbolje je bilo vidljivo na večerašnjoj utrci, na kojoj je među najboljih deset završilo osam skijašica koje su startale među prvih deset u prvoj vožnji.

Druga hrvatska predstavnica Leona Popović nije završila prvu vožnju posljednjeg natjecanja za Svjetski kup u ovoj kalendarskoj godini.

Ljutić je s nova 32 boda napredovala u redoslijedu slalomašica u kojem sa 72 boda zauzima 16. mjesto. Vodi Shiffrin s maksimalnih 500 bodova, a druga je Colturi s 280. U ukupnom redoslijedu Shiffrin ima 698 bodova, a na drugo mjesto je skočila Rast s 503 boda. Ljutić je ostala na 12. mjestu s 270 bodova.

Skijašice će sljedeći vikend provesti u Kranjskoj Gori, gdje će u subotu biti veleslalom, a u nedjelju slalom.

Ključne riječi
Semmering Skijanje Zrinka Ljutić

