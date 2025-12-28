Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Žele ga Real i Milan!

Svijet prati hrvatsko čudo od igrača. Tek mu je 15, ima slavnog strica, a želimo ga "preoteti" velesili

Autor
Karlo Ledinski
28.12.2025.
u 19:42

Stranica Football Talent Scout jučer je posvetila tekst supertalentiranom članu mlađih kategorija Eintrachta, njemačkom Hrvatu Niki Iličeviću, kojem je tek 15 godina, ali već tri godine igra za momčad do 17 godina!

Stranica Football Talent Scout posvetila je tekst supertalentiranom članu mlađih kategorija Eintrachta, njemačkom Hrvatu Niki Iličeviću (15). Naglasili su da je jedan od najuzbudljivijih mladih igrača u Njemačkoj, da ima sjajnu ljevicu i da je idealan na poziciji ofenzivnog veznog igrača, odnosno da igra poziciju desetke.

"Ima sjajan pas, nalazi odlična rješenja na malom prostoru, nevjerojatno dobar kreativac, direktan u napadačkoj igri, sjajan u izvođenju slobodnih udaraca, idealan za igru između linija...
Također, naglasili su da je budućnost njemačkog, ali možda i hrvatskog nogometa, jer još nije definitivno odlučio za koju će reprezentaciju nastupati. Zasad je član elfa, no to se još itekako stigne promijeniti, sve do trenutka kad upiše nastup za seniorsku reprezentaciju.

Izbornik njemačke selekcije do 15 godina na svoj popis uvrstio je čak petoricu Hrvata rođenih u Njemačkoj. Posrijedi su Niko Iličević iz Eintrachta, Filip Pavić iz Bayerna, Marko Soldić iz Nürnberga, David Balukčić iz Stuttgarta i Gabriel Minutillo iz Bayera. 
Najistaknutiji među njima je baš Niko Iličević, napadački supertalent, koji – unatoč tome što ima samo 15 godina – već tri i pol godine igra za klupsku U-17 momčad i smatra se jednim od najboljih igrača u svojoj momčadi i u cijeloj Njemačkoj. Inače, Niko je nećak Ive Iličevića, bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je svojedobno odlučio predstavljati Hrvatsku umjesto Njemačke.

Glavni instruktor HNS-a Petar Krpan i direktor reprezentacija Stipe Pletikosa početkom godine u Frankfurtu razgovarali su s dječakovim ocem, te je krenula akcija "preotimanja", iako je dječak u ovoj fazi karijere ipak izabrao Njemačku. Za HNS je važno kako je Niko na radaru i kako je dobio "bubu u uho" da ga Hrvatska želi, a budući da je tek 15-godišnjak, ima dovoljno vremena da promijeni sportsko državljanstvo. Naravno, pritom treba imati na umu kako i Nijemci u njemu vide perspektivu i učinit će baš sve da ga zadrže.
Iličević je baš veliki talent, već je u bilježnicama najboljih svjetskih klubova poput Reala i Milana, zato će biti zanimljivo vidjeti za koju će zemlju nastupati u budućnosti. Nadamo se, za Hrvatsku.
Ključne riječi
nogomet Stipe Pletikosa HNS Niko Iličević Ivo Iličević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!