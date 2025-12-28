Svijet prati hrvatsko čudo od igrača. Tek mu je 15, ima slavnog strica, a želimo ga "preoteti" velesili

Stranica Football Talent Scout posvetila je tekst supertalentiranom članu mlađih kategorija Eintrachta, njemačkom Hrvatu Niki Iličeviću (15). Naglasili su da je jedan od najuzbudljivijih mladih igrača u Njemačkoj, da ima sjajnu ljevicu i da je idealan na poziciji ofenzivnog veznog igrača, odnosno da igra poziciju desetke.

"Ima sjajan pas, nalazi odlična rješenja na malom prostoru, nevjerojatno dobar kreativac, direktan u napadačkoj igri, sjajan u izvođenju slobodnih udaraca, idealan za igru između linija...

Također, naglasili su da je budućnost njemačkog, ali možda i hrvatskog nogometa, jer još nije definitivno odlučio za koju će reprezentaciju nastupati. Zasad je član elfa, no to se još itekako stigne promijeniti, sve do trenutka kad upiše nastup za seniorsku reprezentaciju.

Izbornik njemačke selekcije do 15 godina na svoj popis uvrstio je čak petoricu Hrvata rođenih u Njemačkoj. Posrijedi su Niko Iličević iz Eintrachta, Filip Pavić iz Bayerna, Marko Soldić iz Nürnberga, David Balukčić iz Stuttgarta i Gabriel Minutillo iz Bayera.

Najistaknutiji među njima je baš Niko Iličević, napadački supertalent, koji – unatoč tome što ima samo 15 godina – već tri i pol godine igra za klupsku U-17 momčad i smatra se jednim od najboljih igrača u svojoj momčadi i u cijeloj Njemačkoj. Inače, Niko je nećak Ive Iličevića, bivšeg hrvatskog reprezentativca koji je svojedobno odlučio predstavljati Hrvatsku umjesto Njemačke.

Glavni instruktor HNS-a Petar Krpan i direktor reprezentacija Stipe Pletikosa početkom godine u Frankfurtu razgovarali su s dječakovim ocem, te je krenula akcija "preotimanja", iako je dječak u ovoj fazi karijere ipak izabrao Njemačku. Za HNS je važno kako je Niko na radaru i kako je dobio "bubu u uho" da ga Hrvatska želi, a budući da je tek 15-godišnjak, ima dovoljno vremena da promijeni sportsko državljanstvo. Naravno, pritom treba imati na umu kako i Nijemci u njemu vide perspektivu i učinit će baš sve da ga zadrže.

Iličević je baš veliki talent, već je u bilježnicama najboljih svjetskih klubova poput Reala i Milana, zato će biti zanimljivo vidjeti za koju će zemlju nastupati u budućnosti. Nadamo se, za Hrvatsku.