Legendarni trener objasnio zašto je morao napustiti Zagreb: 'Sve je to zbog Jovića'

Velimir Petković od prošlog tjedna više nije trener Zagreba. Nakon remija protiv Nexea uprava kluba odlučila mu se zahvaliti na angažmanu. Jedan od najboljih rukometnih trenera s naših prostora nije dočekao kraj sezone, njegove povratničke u hrvatskom rukometu. Nakon dugog niza godina rada u inozemstvu, ponajviše po Njemačkoj i Rusiji, Petković se okušao u redovima hrvatskog prvaka. Bio je na pragu prolaska skupine u Ligi prvaka, a uoči tjedna u kojem je trebao krenuti po prvi trofej sezone, onaj u hrvatskom Kupu, stigla je obavijest da će napustiti Zagreb.

U intervjuu za Sportske novosti Petković je podijelio dosad neispričane segmente njegova rastanka sa Zagrebom. Otkrio je da je za njegovu smjenu bio zaslužan Božidar Jović, sportski direktor kluba i nekadašnji Petkovićev igrač. Kazao je i kako nije zadovoljan službenim priopćenjem, odnosno kako nije istina da mu se klub zahvalio na suradnji zbog lošeg odnosa s nekim igračima.

- Sve je počelo prije dvadesetak dana na gostovanju u Našicama s Nexeom. Na poluvremenu smo imali minus dva. Ulazio sam u svlačionicu, a glavni menadžer Božidar Jović je ondje već bjesnio na igrače. On je bio moj igrač, dijete koje sam vodio od njegove osme godine do reprezentacije Jugoslavije. Uvijek smo bili prisni pa sam mu prišao i rekao: "Slušaj, Jova, smiri se. Pusti me da radim, moj je posao da ekipu dovedem do pobjede, sve će biti u redu..." To sam polako i smireno rekao, kao neki svećenik, i on je izašao iz svlačionice. Blago sam mu stavio dlan na prsa i laganim korakom krenuo prema izlazu. Išao je on unazad, makar je i dalje vikao na igrače, ali je na kraju otišao. Očito je to bio prvi put da mu je jedan trener otvoreno rekao da mu se ne miješa u posao. Mi smo utakmicu na kraju dobili tri razlike. Poslije toga više se nismo vidjeli, no neki su mi ljudi šapnuli da se on ljuti na mene i da prijeti da će me otjerati. Savjetovali su mi da izgladim problem, no ja sam krivo mislio da će sve biti okej zbog našeg vječno dobrog odnosa na daljinu - opisao je Petković detalje za SN.

- Slušao sam neko vrijeme od nekih ljudi da mi onaj eksces, a po meni to uopće i nije bio eksces, Jović neće oprostiti, ali nisam na to obraćao pažnju. Došla je nova domaća utakmica protiv Nexea, koju smo odigrali slabo, završilo je remijem. Ništa, naravno, nije bilo izgubljeno, mi smo i dalje izraziti favorit za naslov. No on je opet došao u svlačionicu: "Ja ću sad govoriti, ti nećeš!" U redu, rekao sam, pričaj, a ja ću poslije, na što je on uzvratio: "Nećeš ti ništa." A ja sam opet ponovio: "Ja ću poslije." I on je počeo prijetiti meni i igračima. U jednom je trenutku verbalno napao i Timura Dibirova, koji se digao, unio mu se u lice i rekao da ne dozvoljava da s njim netko tako razgovara. Htio sam to smiriti, a Jović mi je tada rekao da se ne miješam jer je on moj nadređeni. Nisi, ti si moj bivši igrač, ako imaš karakter, saslušaj me. Na to je on zatvorio vrata i izašao. Navečer mi je stigla SMS poruka za sastanak u Upravi - dodao je.

Nakon toga bio mu je uručen otkaz, on je već unaprijed znao što će se dogoditi.

- Razlog je samo jedan, rekao sam Joviću: "Povrijedio sam ti ego u svlačionici. Nismo se svađali, ali od tog dana ljudi mi prenose da mi prijetiš, da ćeš me otpustiti. Nema problema, ali samo da te pitam - zašto si me mjesec dana nagovarao da dođem u Zagreb?!" Nemojte me dirati, pustite me, u Berlinu sam, pokvarit ćemo prijateljstvo, znamo se 30 godina, otjerali ste tolike trenere i mene ćete otjerati, to znate i vi i ja...

Kazao je i kako će se sada malo odmoriti, a onda i pričekati drugu ponudu za nastavak karijere.

- Njemačka mi je postala dom, govorio sam da ću u naše krajeve dolaziti samo na odmore, no vrag mi nije dao mira, htio sam pomoći i opekao sam se. Htio sam odraditi još jedan ugovor u Njemačkoj i završiti karijeru, tad je stigao poziv iz Zagreba, dvojio sam i sumnjao, mjesec dana odbijao pa, nažalost, popustio. U Zagrebu su bili jako uporni, pa sam napravio pogrešku i pristao. Nemojte da kvarimo prijateljstvo, govorio sam tada Joviću, i ja ću završiti kao i svi treneri prije mene, no slomili su me obećanjem da se takvo nešto neće dogoditi - rekao je Petković.