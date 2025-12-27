Naši Portali
Rukomet

Otkrivamo tko će biti kapetan hrvatske rukometne reprezentacije protiv Makedonaca

Autor
Damir Mrvec
27.12.2025.
u 15:13

Rukometaši Hrvatske igrat će u nedjelju navečer protiv Sjeverne Makedonije, prijateljsku utakmicu u okviru priprema za Europsko prvenstvo

Rukometaši Hrvatske igrat će u nedjelju navečer protiv Sjeverne Makedonije, prijateljsku utakmicu u okviru priprema za Europsko prvenstvo.

U odsustvu kapetana i dokapetana, Ivana Martinovića i Luke Cindrića, sutra će kapetansku traku ponijeti Filip Glavaš, desno krilo Zagreba. 
 - Uspio sam se malo i odmoriti. Sutra nismo u punom sastavu, ali utakmicu protiv Makedonaca sigurno ćemo shvatiti ozbiljno. Moramo zadržati status koji trenutačno imamo, a mi smo drugi na svijetu.

Makedonci su dugo na okupu, naš je sastav pomalo "šaren", ali nadamo se pobjedi. Drago što sam opet u Poreču, tu sam nekada igrao, stekao i prijatelje.

Ovo su pripreme za Europsko prvenstvo. Idemo shvatiti ovo ozbiljno. Drago nam je da smo priznati, za to smo se borili, postavili smo ljestvicu visoko i sada to treba održati.

Uvijek se lakše popeti na vrh planine dok se je puno tee spustiti. Kapetan? Iskreno, nisam to očekivao. Za mene će to sigurno biti jedno lijepo iskustvo. Vidjet ćemo se kako se snaći ali je sigurno da ne bih želio svoju prvu utakmicu kao kapetan pamtiti po porazu – rekao je Filip Glavaš. 

Ključne riječi
Poreč Ivan Martinović Luka Cindrić Filip Glavaš rukomet

