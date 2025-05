Dinamo krenuo po hit-igrača? Mladić ruši velikane, želio ga je Hajduk, traže ga i Englezi

Ove je sezone mladi Vinko Rozić u HNL-u zabio pet golova. Dva je dao Hajduku, a po jednoga svakom preostalom članu takozvane hrvatske Velike četvorke. Napadač Istre 1961 rođen u Livnu svoj je nogometni put počeo kao klinac u Hajduku, a nastavio u Dinamu, u čijim se mlađim uzrasnim kategorijama i dugo zadržao.

Na Maksimir je prvi puta stigao još 2017. godine, a nakon kadetskog i juniorskog staža u Zagrebu bio je na posudbama u Širokom Brijegu i u Posušju, čiji je igrač formalno postao u rujnu 2023. godine. Iz Posušja ga ove zime, točnije u siječnju, dovodi Istra, a on u kratko vrijeme postaje hit igrač domaće lige.

Dospio je Rozić i do U-21 reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i u bilježnice skauta viđenijih klubova i izvan naših prostora. Talijanski insajder Lorenzo Lepore tvrdi da je za njega zainteresirana sad već podulja lista klubova među kojima su švedski AIK, švicarski FC Zürich te engleski Blackburn. No, četvrti na toj listi je Dinamo, koji bi Rozića opet rado volio imati na Maksimiru. Želio ga je svojedobno dovesti i Hajduk.

Kako tvrdi Lepore, najkonkretniji su u Blackburnu. Tamo bi s Rozićem od ljeta mogli napasti i plasman u Premier ligu, što im ove godine nije pošlo za rukom. No, Istra bi, s kojom Rozić ima ugovor do ljeta 2028. godine mogla zaraditi vrlo korektnu cifru. Prema Transfermarktu, Rozić vrijedi 600 tisuća eura, no nije nemoguće da cifra odštete za eventualni transfer bude i veća.

