Dominik Kuzmanović i Lucija Bešen najbolji u 2025.

Svečano je bilo u Poreču, u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Sjeverne Makedonije. U tradicionalnom 32. izboru Sportskih novosti, uz organizaciju Hrvatskog rukometnog saveza, proglašeni su najbolji za 2025. godinu.

Drugu godinu u nizu za najboljeg rukometaša proglašen je Dominik Kuzmanović, vratar njemačkog Gummersbacha i hrvatske reprezentacije.

On je dobio 42 boda, 12 više od drugoplasiranog Ivana Martinovića. Na trećem mjestu je, s 27 bodova, Mario Šoštarić, desno krilo mađarskog Szegeda.

Za najbolju rukometašicu po prvi puta izabrana je Lucija Bešen, vratarka Podravka Vegete. Ona je dobila ukupno 55 bodova. Na drugom mjestu je Katarina Ježić (44 bodova), kružna napadačica rumunjske Braile, dok je na trećem Klara Birtić (16 bodova), desni vanjski Podravka Vegete.

Za najboljeg trenera izabran je Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije s kojom je osvojio svjetsko srebro dok je najbolji sudački par Tomislav Cindrić i Robert Gonzurek. (dm)