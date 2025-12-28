Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Dominik Kuzmanović i Lucija Bešen najbolji u 2025.

storyeditor/2025-12-28/PXL_300125_127523879.jpg
Sanjin Strukic/Pixsell
Autor
Damir Mrvec
28.12.2025.
u 21:36

Za najboljeg trenera očekivano je izabran Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške reprezentacije, dok je najbolji sdački par Cindrić-Gonzurek

Svečano je bilo u Poreču, u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Sjeverne Makedonije. U tradicionalnom 32. izboru Sportskih novosti, uz organizaciju Hrvatskog rukometnog saveza, proglašeni su najbolji za 2025. godinu.

Drugu godinu u nizu za najboljeg rukometaša proglašen je Dominik Kuzmanović, vratar njemačkog Gummersbacha i hrvatske reprezentacije.

On je dobio 42 boda, 12 više od drugoplasiranog Ivana Martinovića. Na trećem mjestu je, s 27 bodova, Mario Šoštarić, desno krilo mađarskog Szegeda.

Za najbolju rukometašicu po prvi puta izabrana je Lucija Bešen, vratarka Podravka Vegete. Ona je dobila ukupno 55 bodova. Na drugom mjestu je Katarina Ježić (44 bodova), kružna napadačica rumunjske Braile, dok je na trećem Klara Birtić (16 bodova), desni vanjski Podravka Vegete.

Za najboljeg trenera izabran je Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije s kojom je osvojio svjetsko srebro dok je najbolji sudački par Tomislav Cindrić i Robert Gonzurek. (dm)

Ključne riječi
Dagur Sigurdsson Lucija Bešen Dominik Kuzmanović rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!