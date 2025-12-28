Naši Portali
Rukometna zabuna

Martinović nije ozlijeđen, već je igrao finale kupa. Iduće sezone želi ga dovesti Zagreb

Rijeka: Susret Hrvatske i Luksemburga u kvalifikacijama za EHF EURO 2026.
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
28.12.2025.
u 21:54

Njegov talent nije ostao nezapažen ni izvan klupskih okvira. Vrlo brzo postao je standardni član mlađih reprezentativnih kategorija, s kojima je sudjelovao na čak tri velika natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Sjevernoj Makedoniji

Patrik Martinović, desni vanjski švicarskog Kadettena, nije ozlijeđen, kako je pisalo na stranicama Hrvatskog rukometnog saveza. Piše da je umjesto njega na pripreme hrvatske rukometne reprezentacije pozvan Petar Krupić iz Nexea. No istina je da Patrik ni najmanje nije ozlijeđen. Igrao je ovog vikenda na završnom turniru švicarskog kupa. U polufinalu je postigao četiri pogotka iz sedam pokušaja. Kod trenera Hrvoja Horvata član je udarne postave, igra u oba pravca i jedan je od zaslužnijih što je Kadetten prvi dio sezone završio na prvome mjestu sa svih 18 pobjeda.

Istina je da je Patrik Martinović pozvan na drugi dio priprema i pojavit će se u Zagrebu na okupljanju 2. siječnja. Dakle, nije došao na prvi dio priprema u Poreč zato što je ozlijeđen, već zato što je igrao završnicu švicarskog kupa. Inače, za ovog igrača zanimanje je za sljedeću sezonu pokazao Zagreb, no Patrik ima ugovor u Švicarskoj.

Zanimljiv je detalj s početka njegove profesionalne karijere, kada je 2018. godine, dok je još bio maloljetan, njegov otac Mario Martinović u njegovo ime potpisao jednogodišnji ugovor sa Zametom. Istovremeno, nije zapostavio ni obrazovanje. Nakon završene Salezijanske gimnazije upisao je Pomorski fakultet u Rijeci. Martinović je Zametov dres zamijenio onim slovenskog prvoligaša RD LL Grosist Slovana. U jednoj je sezoni u 26 utakmica postigao čak 103 pogotka, dok je u drugoj u samo 13 nastupa mrežu zatresao pedeset puta. Njegove igre u Slovanu bile su najbolja preporuka za transfer u jedan od najprestižnijih klubova u regiji. U veljači 2022. potpisao je za Celje. Nakon jedne sezone u Celju odlazi u grčki AEK, a u veljači 2024. godine postao je član švicarskog prvaka Kadetten Schaffhausena.

Njegov talent nije ostao nezapažen ni izvan klupskih okvira. Vrlo brzo postao je standardni član mlađih reprezentativnih kategorija, s kojima je sudjelovao na čak tri velika natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Sjevernoj Makedoniji.

