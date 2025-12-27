Pomlađena Hrvatska igra dvoboj protiv Sjeverne Makedonije uoči početka europskog prvenstva

Hrvatski rukometaši u nedjelju u Poreču igraju prvu pripremnu utakmicu za Europsko prvenstvo protiv Sjeverne Makedonije, a reprezentativci Filip Glavaš i Leo Moslavac očekuju, unatoč pomlađenom sastavu, pobjedu. Prvi krug priprema za Europsko prvenstvo Hrvatska je počela s mnogo novih mladih imena pa će prijateljski susret sa Sjevernom Makedonijom biti idealna prilika da se vidi tko bi uskoro mogao naći svoje mjesto u najužem izboru Dagura Sigurdssona.

Od onih koji su osvojili svjetsko srebro u siječnju ove godine, u Poreču će biti Filip Glavaš, Ivano Pavlović i Josip Šimić. Ali samo dvojica od njih su sto posto zdravi i spremni za maksimalne napore. Ivano Pavlović se mjesecima bori s ozljedom i tek je prije mjesec dana počeo igrati. Drugi izbor je Berislav Antonio Tokić koji je ne tako davno debitirao u reprezentaciji. Ali nema sumnje da će biti zanimljivo sve njih vidjeti, a posebno dio udarnih snaga iz Sesveta i Nexea, poput Filipa Perića, Zlatka Raužana, Mateja Svržnjaka ili recimo bratski dvojac Luka i Matko Moslavac te Petar Krupić.

"Nismo u punom sastavu, ali nema tu nema lakih utakmica. Ovo su pripreme za Europsko prvenstvo", rekao je Glavaš dodavši kako je njemu i njegovim suigračima sada cilj održati reputaciju svjetskih viceprvaka.

"Idemo shvatiti ovo ozbiljno. Drago nam je da smo priznati, za to smo se borili, postavili smo ljestvicu visoko i sada to treba održati", dodao je Glavaš osvrnuvši se na suparnika. "Bit će zanimljiva utakmica, oni su dugo na okupu, znaju se bolje. Mi smo u šarenom sastavu vidjet ćemo koliko ćemo u kratkom roku moći iskombinirati"

I Luka Moslavac se nada da će u utakmici protiv Sjeverne Makedonije hrvatsku rukometaši dati sve od sebe.

"Potrudit ćemo se svi, odraditi ovo maksimalno, pokazati se, pobijediti i na izborniku je da odluči koga će pozvati na Europsko prvenstvo. Znamo koji su to igrači, pripremit ćemo se u dva dana, odraditi najbolje moguće i nadam se da ćemo pobijediti", kazao je Moslavac.

U dosadašnjih 15 međusobnih susreta, Hrvatska je slavila 12 puta, a tri pobjede ima Sjeverna Makedonija. Posljednja je bila prije 21 godine u Skopju, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.