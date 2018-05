Legendarni Alex Ferguson hitno operiran nakon što je pretrpio moždani udar

Umirovljeni legendarni trener Manchester Uniteda Alex Ferguson (76) hitno je prebačen u bolnicu i operiran nakon što je doživio moždani udar te imao krvarenje u mozgu.

"Operacija je prošla vrlo dobro, ali mu je potrebna intenzivna njega kako bi se oporavio. Obitelj moli za privatnost", objavio je Manchester United.

Engleski mediji navode da je po Fergusona jutros došla hitna pomoć i prebacila ga u bolnicu u Cheshireu gdje je operiran.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



