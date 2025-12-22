Naši Portali
BREAKING
SLOMLJENA NOGA

Najskuplji igrač u povijesti Premier lige teško se ozlijedio: Čeka ga duga pauza

Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool
John Sibley/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.12.2025.
u 23:03

U klubu su strahovali da je Isak pretrpio oštećenje prednjeg križnog ligamenta, što bi značilo da je njegova sezona završila

Napadač aktualnog engleskog nogometnog prvaka Liverpoola Alexander Isak slomio je nogu u subotnjem derbiju protiv Tottenhama i već je operiran, objavili su "Redsi".

"Isak je uspješno operiran zbog ozljede koju je zadobio u subotu. Isakova rehabilitacija će se nastaviti u AXA trening centru, a još nije određen vremenski okvir za njegov povratak," objavio je Liverpool.

U klubu su strahovali da je Isak pretrpio oštećenje prednjeg križnog ligamenta, što bi značilo da je njegova sezona završila. Međutim, skeniranje je pokazalo prijelom potkoljenice i u ponedjeljak je uspješno operiran kako bi se kost vratila na mjesto.

S Anfielda nisu prognozirali koliko će dugo švedski napadač izbivati s terena, no engleski mediji navode kako oporavak kod takve ozljede noge traje oko 12 tjedana.

Isak se ozlijedio nakon starta braniča Tottenhama Mickeyja Van de Vena nakon što je postigao svoj tek drugi gol u Premier ligi za Liverpool. Zanimljivo, Van de Ven nije dobio niti žuti karton za svoj start.

Šveđanin je ovoga ljeta stigao u Liverpool iz Newcastle Uniteda za čak 150 milijuna eura.

Ključne riječi
ozljeda Alexander Isak Liverpool

