Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI IGRAČ REDSA

Teška ozljeda zvijezde Japana: Nastup na SP-u pod upitnikom

Ligue 1 - Olympique de Marseille v AS Monaco
ALEXANDRE DIMOU/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.12.2025.
u 22:47

Japanski veznjak je u Monacu od srpnja 2022. godine i do sada je u 120 nastupa postigao 23 gola

Vezni igrač Monaca Japanac Takumi Minamino (30) teško je ozlijedio koljeno u nedjelju u susretu francuskog Kupa protiv Auxerrea i po svemu sudeći propustit će Svjetsko prvenstvo koje će se idućeg ljeta održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Minamino je zadobio puknuće prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena i očekuje ga operacija.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

"Tijekom utakmice protiv Auxerrea, naš veznjak Minamino ozlijedio je lijevo koljeno. Liječnički pregledi otkrili su rupturu prednjeg križnog ligamenta," objavio je klub iz Kneževine.

Japanski veznjak je u Monacu od srpnja 2022. godine i do sada je u 120 nastupa postigao 23 gola.

U dresu japanske vrste upisao je 73 nastupa i 26 golova.

Japan će na World Cupu igrati u skupini F zajedno s Nizozemskom, Tunisom i jednom ekipom iz kvarteta Ukrajina, Švedska, Poljska i Albanija.

Ključne riječi
ozljeda Japanska nogometna reprezentacija Takumi Minamino

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!