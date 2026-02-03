Tko je Dagur Sigurdsson? S Hrvatskom je napravio čudo, a ime mu ima posebno značenje

Dagur Sigurðsson, izbornik hrvatskih rukometaša, nije skrivao zadovoljstvo nakon osvajanja brončane medalje. Istaknuo je kako je riječ o velikom uspjehu za Hrvatsku, posebno s obzirom na kvalitetu reprezentacija koje su nastupile na prvenstvu i sve probleme s kojima se momčad suočavala tijekom turnira.

– Ovo je odličan rezultat za Hrvatsku, pogotovo kada znamo koliko je ovdje bilo jakih reprezentacija. Naravno da mi je žao poraza u polufinalu, ali sada to ostavljamo iza sebe. Za broncu smo odigrali sjajnu utakmicu i još jednom pobijedili vrlo jakog protivnika – rekao je Sigurðsson.

Posebno je naglasio karakter i mentalnu snagu momčadi, istaknuvši kako su igrači unatoč umoru, ozljedama i kratkoj rotaciji pronašli dodatnu energiju u ključnim trenucima utakmice.

– Momci su dali sve od sebe. Imali smo problema, neki igrači nisu bili potpuno zdravi, ali nitko se nije žalio. Borili smo se do kraja, igrali disciplinirano i pametno, a u završnici pokazali mirnoću koja je presudila utakmicu – dodao je izbornik.

Sigurðsson se osvrnuo i na važnost ove medalje u širem kontekstu, naglasivši kako ona potvrđuje kontinuitet hrvatskog rukometa na najvećoj sceni.

– Ova je bronca potvrda da smo i dalje u europskom vrhu. Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu, još jedna medalja pokazuje da radimo u dobrom smjeru. Ponosan sam na ovu momčad i na sve što su igrači prošli da bi došli do ovog uspjeha – zaključio je Sigurðsson.

Mirni Islanđanin, čije ime u prijevodu znači "dan pobjede", u samo je dvije godine na klupi Hrvatske napravio ono što se činilo nemogućim. Nakon niza razočaranja i godina bez odličja, preuzeo je reprezentaciju u delikatnom trenutku i odmah je kvalificirao na Olimpijske igre u Parizu. Bio je to samo početak renesanse. Već na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, gdje je Hrvatska bila jedan od domaćina, stvorio je pravu euforiju. Reprezentacija je igrala moderan, brz i discipliniran rukomet, a nošena podrškom s tribina stigla je do finala. Iako je Danska u konačnici bila jača, srebrna medalja imala je zlatni sjaj i označila je povratak Hrvatske u svjetski vrh. Da to nije bila slučajnost, Sigurðsson je potvrdio početkom 2026. godine na Europskom prvenstvu, gdje je Hrvatsku odveo do brončane medalje, pobijedivši u borbi za treće mjesto upravo svoj rodni Island. U kratkom roku, čovjek kojeg su njemački mediji prozvali "ocem uspjeha" dokazao je zašto ga smatraju jednim od najvećih rukometnih stratega današnjice.

Ravnoteza Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov dolazak u Hrvatsku bio je šok za rukometni svijet, no oni koji prate njegovu karijeru nisu bili iznenađeni. Sigurðsson je majstor za stvaranje pobjedničkih priča iz naizgled bezizlaznih situacija. Njegovo remek-djelo dogodilo se 2016. godine kada je s mladom i potpuno otpisanom njemačkom reprezentacijom pokorio Europu. Preuzeo je momčad koja je bila u dubokoj krizi, propustivši kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, i u samo 18 mjeseci pretvorio je u stroj koji je osvojio zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u Poljskoj. Nekoliko mjeseci kasnije, isti ti "mladi i divlji" dečki osvojili su i broncu na Olimpijskim igrama u Riju. Njegov pristup, temeljen na nevjerojatnoj taktičkoj pripremi, mirnoći i sposobnosti da izvuče maksimum iz svakog igrača, postao je legendaran. Čak ga je i tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel javno pohvalila, istaknuvši njegovu "posebnu metodu motivacije" kao ključnu za nevjerojatan uspjeh momčadi.

Prije nego što je postao trenerski genij, Dagur Sigurðsson bio je i vrhunski igrač. Kao srednji vanjski, upisao je čak 215 nastupa za reprezentaciju Islanda i postigao 399 golova, a od 1999. do 2005. godine nosio je i kapetansku vrpcu. Vrhunac igračke karijere bio mu je nastup na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine. Zanimljivo, kao mladić bio je i talentirani nogometaš, doguravši do islandske U-17 reprezentacije, no na kraju se ipak odlučio za rukomet. Klupsku karijeru gradio je u islandskom Valuru, s kojim je osvojio pet naslova prvaka, a zatim je igrao u Njemačkoj, Japanu i Austriji. Upravo je u austrijskom Bregenzu započeo svoju tranziciju, preuzevši ulogu igrača-trenera s kojom je osvojio četiri uzastopna naslova prvaka prije nego što se 2007. godine u potpunosti posvetio trenerskom poslu.

Thompson održao govor na trgu, evo što je poručio Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegov uspon na klupskoj sceni bio je jednako impresivan. Nakon uspješnog vođenja austrijske reprezentacije, 2009. godine preuzeo je njemački Füchse Berlin, klub koji je pretvorio u respektabilnu silu u najjačoj ligi svijeta. S "lisicama" je ispisao povijest, osvojivši 2014. godine DHB-Pokal, prvi veliki trofej u povijesti kluba. Godinu kasnije, u svojoj posljednjoj sezoni u Berlinu, dodao je i europski naslov, osvojivši EHF kup. Nakon Njemačke, prihvatio je potpuno drugačiji izazov i od 2017. do 2024. vodio je reprezentaciju Japana. Ondje je radio na dugoročnom projektu razvoja rukometa, donijevši im medalje s azijskih prvenstava i podigavši njihovu igru na višu razinu, prije nego što je stigao poziv iz Hrvatske, koji je opisao kao "idealan izazov u koji može uložiti sve što ima".

Ono što Sigurðssona izdvaja od ostalih nije samo njegova vitrina s trofejima, već jedinstvena filozofija. Njegova formula, kako je ponekad opisuju, glasi: "talent + trening x stav". On vjeruje da je stav multiplikator koji talent i rad pretvara u vrhunski rezultat. Poznat je po nevjerojatnoj mirnoći na klupi, pedantnoj pripremi za svaku utakmicu i sposobnosti da u ključnim trenucima donese ispravne odluke. Igrači ga opisuju kao trenera koji ulijeva povjerenje i od svakog pojedinca stvara boljeg igrača, istovremeno jačajući kolektiv. Njegove izjave su kratke, precizne i uvijek pogađaju u srž problema. Dokazao je da se s mladim i neiskusnim igračima može postići vrhunski rezultat, a njegov pristup vođenju tima postao je predmetom analiza ne samo u sportu, već i u poslovnom svijetu. Zbog svojih uspjeha, 2015. godine proglašen je IHF-ovim svjetskim trenerom godine.

Svoja iskustva o vodstvu, timskom radu i motivaciji rado dijeli kao traženi govornik na međunarodnim konferencijama, a autor je i knjige "Vatra i led: Strast za uspjehom". Ovaj poliglotski Islanđanin, koji tečno govori njemački i engleski, čovjek je renesansnih talenata koji je pronašao savršen balans između strasti prema rukometu i uspješnog poslovnog života, dokazujući da je moguće biti vrhunski u više svjetova istovremeno.