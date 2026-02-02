Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Španjolska

Novi posao na pomolu?Hrvatski trener počasni gost na utakmici Barcelone

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Željko Janković
02.02.2026.
u 16:56

adnji posao Bjelica je imao u Dinamu, kojeg je u drugom maksimirskom mandatu napustio 29. prosinca 2024. nakon samo 15 utakmica. Naš je trener već neko vrijeme bez posla, a poznato je da je španjolski nogometni izričaj predmet njegovih trenerskih želja

Hrvatski nogometni trener Nenad Bjelica pozvan je na utakmicu Albacetea i Barcelone koji sutra igraju četvrtfinale španjolskog Kupa kralja. Ta je informacija odmah ponudila priču u tome da bi Bjelica mogao preuzeti mjesto trenera spomenutog španjolskog drugoligaša. Iako, posebna je emocija iizmeđu našeg trenera i ovog španjolskog kluba jer je Bjelica u Albaceteu svojedobno proveo tri godine kao igrač (1993.-1996.), nakon čega je otišao u Betis.

Kao igrač Albacetea zabijao je i Barceloni, a navijači tog kluba i dalje pamte kako je na Camp Nou srušio katalonskog diva predvođenogu Guardiolom, Stoičkovom, Koemanom... Zabijao je prvo u domaćem remiju (2:2) u siječnju, a posebice se sjećaju njegovog pogotka kojim je 10. lipnja slomio Barcelonu na prepunom Camp Nou. Trener Barce tih je dana bio legendarni Johann Cruyff. 
Bjelica je s Albaceteom u sezoni 1994/95. igrao i polufinale Kupa kralja, tad je u dvije utakmice od njih bolja bila (1-1, 2-1) Valencia. I tih je dana bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi. 

Albacete je trenutačno na 12. mjestu druge španjolske lige. Naš je trener već neko vrijeme bez posla, a poznato je da je španjolski nogometni izričaj predmet njegovih trenerskih želja. Zadnji posao Bjelica je imao u Dinamu, kojeg je u drugom maksimirskom mandatu napustio 29. prosinca 2024. nakon samo 15 utakmica. Istini za volju, Albacete je tek jedan u nizu klubova koje se zadnjih mjeseci povezivalo s Bjelicom. Tako se prije nekoliko dana pojavila informacija kako je jedan od kandidata za preuzimanje Werdera.

Ključne riječi
Barcelona Španjolska Albacete Nenad Bjelica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!