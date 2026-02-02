Novi posao na pomolu?Hrvatski trener počasni gost na utakmici Barcelone

Hrvatski nogometni trener Nenad Bjelica pozvan je na utakmicu Albacetea i Barcelone koji sutra igraju četvrtfinale španjolskog Kupa kralja. Ta je informacija odmah ponudila priču u tome da bi Bjelica mogao preuzeti mjesto trenera spomenutog španjolskog drugoligaša. Iako, posebna je emocija iizmeđu našeg trenera i ovog španjolskog kluba jer je Bjelica u Albaceteu svojedobno proveo tri godine kao igrač (1993.-1996.), nakon čega je otišao u Betis.

Kao igrač Albacetea zabijao je i Barceloni, a navijači tog kluba i dalje pamte kako je na Camp Nou srušio katalonskog diva predvođenogu Guardiolom, Stoičkovom, Koemanom... Zabijao je prvo u domaćem remiju (2:2) u siječnju, a posebice se sjećaju njegovog pogotka kojim je 10. lipnja slomio Barcelonu na prepunom Camp Nou. Trener Barce tih je dana bio legendarni Johann Cruyff.

Bjelica je s Albaceteom u sezoni 1994/95. igrao i polufinale Kupa kralja, tad je u dvije utakmice od njih bolja bila (1-1, 2-1) Valencia. I tih je dana bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi.



Albacete je trenutačno na 12. mjestu druge španjolske lige. Naš je trener već neko vrijeme bez posla, a poznato je da je španjolski nogometni izričaj predmet njegovih trenerskih želja. Zadnji posao Bjelica je imao u Dinamu, kojeg je u drugom maksimirskom mandatu napustio 29. prosinca 2024. nakon samo 15 utakmica. Istini za volju, Albacete je tek jedan u nizu klubova koje se zadnjih mjeseci povezivalo s Bjelicom. Tako se prije nekoliko dana pojavila informacija kako je jedan od kandidata za preuzimanje Werdera.