Garcia je rezultatski lošiji i od Gattusa, a Vučević ga neće dugo štititi jer nije bio njegov izbor

Nakon 13. kola Supersport HNL-a, kada je Hajduk imao četiri boda prednosti nad Dinamom, Gonzalo Garcia bio je urugvajski genijalac, trener koji je s "bilim tićima", s najmlađom momčadi ikada, uspio predvoditi tablicu hrvatskog nogometa. Svega sedam kola kasnije taj isti Garcia na rubu je otkaza, a najviše ga tjeraju ljutiti navijači. Dva uzastopna poraza na startu polusezone ozbiljno su uzdrmala ambicije u borbi za naslov, a navijači su kao glavnog krivca označili baš Garciju.

I ne pomažu Urugvajcu previše isprike da je Hajduk i protiv Gorice i protiv Istre bio bolja momčad, imao više šansi, udaraca prema vratima... Dojam navijačima nije previše bitan, oni gledaju tablicu koja pokazuje da je Dinamo lijepo odmaknuo svom najvećem rivalu. Unatoč tome što je prije sedam kola zaostajao četiri boda.

Rekordan poraz od Rijeke

Garcia je krenuo sjajno od početka sezone, dao je priliku mlađim igračima, u stranu je gurnuo Livaju, ali išao ga je i rezultat. No sada, kada su rezultati stali, on je pod paljbom zato što u svoj sistem igre nije uspio uklopiti najboljeg Hajdukova igrača Marka Livaju. Njihov odnos je narušen, a Livajine brojke sigurno su posljedica tog nepovjerenja trenera. U 12 utakmica koje je odigrao, zabio je samo dva gola, što je sigurno premalo da bi vodio Hajduk prema toliko čekanoj tituli.

Gennaro Gattuso nakon 20. kola prošle sezone imao je čak pet bodova prednosti nad Dinamom, doduše bila je to i posljedica mnogobrojnih kikseva plavih. Ali, čak i ako gledamo samo Hajdukove rezultate, opet je Garcia tu nešto lošiji od talijanskog prethodnika. Naime, obojica su u prvih 20 kola osvojila 37 bodova, no Gattuso je imao bolju gol-razliku.

Kako god, Garcijina idila u Splitu je prošla, sad se nalazi i pred ozbiljnim propitkivanjima Uprave, odnosno sportskog direktora Gorana Vučevića. A poznato je da Garcia nije bio Vučevićev izbor, već ga je "naslijedio" kao trenera. I zato je sigurno da ga, nastave li se lošiji rezultati, neće predugo štititi. Najveći Garcijin štit zapravo je klauzula u njegovu ugovoru po kojem ga Hajduk, dođe li do prijevremenog raskida, mora u potpunosti isplatiti. A do kraja ugovora ostalo je još 18 mjeseci, odnosno 18 plaća...

Hajduk je ove sezone posebno neuvjerljiv protiv momčadi iz vrha ljestvice. S Dinamom ima negativan omjer (poraz i remi), s upisao je Garcia i povijesno rekordan poraz od Rijeke (0:5), loš skor ima i s Varaždinom (remi i poraz), a prošli je vikend izgubio i od Istre. Uglavnom, u gotovo svim ozbiljnijim utakmicama Hajduk je izgledao loše.

Garcijin veliki minus je i europski posrtaj, odnosno šokantno ljetošnje ispadanje od višestruko jeftinije momčadi, Dinama iz Tirane.

I zato, svaka sljedeća utakmica može biti presudna za Garciju, a slijedi mu paklenih šest dvoboja – prvo će dočekati Slaven Belupo, potom ide u goste Osijeku pa dočekuje Rijeku, a onda ide u goste Varaždinu. Nakon toga slijedi domaća kup utakmica s Rijekom, a 8. ožujka i veliki derbi s Dinamom na Poljudu.

"Rezultat je trend, a ideal vječan" ipak je samo floskula pa je zato jasno da će se crta o Garcijinu radu podvući najkasnije poslije tog derbija, ako i preživi do tada...

Žele dovesti Marešića

Hajduk će lakše živjeti nakon što je danas dogovorio transfer Branimira Mlačića u Udinese. U konačnici je Hajdukova zarada 4,7 milijuna eura, jer određeni je postotak u završnim pregovorima pripao i samom igraču.

Pored inicijalne zarade Hajduk ima i mogućnost uzeti još milijun eura kroz bonuse transfera, koji su, kažu upućeni, realno ostvarivi pa bi se ukupna zarada u ovom poslu mogla popeti na 5,7 milijuna eura. Po sezoni će Mlačić u Udineseu imati 500.000 eura, što je očito zadovoljilo ambicije njegova pregovaračkog stožera.

Vidjet ćemo hoće li Hajduk sada krenuti po novog stopera, jer ostao je Garcia samo na iskusnom Šarliji i mladom Skelinu, dok Raciju trener već odavno ne vjeruje. I zato je možda izgledno da do kraja prijelaznog HNL roka Hajduk dovede stopera Istre Darija Marešića, koji je već bio blizu prelaska na Poljud, ali zapelo je s odštetom. Marešiću splitski klub navodno nudi trogodišnji ili četverogodišnji ugovor uz plaću do 400.000 eura godišnje, no problem je što Istra traži 300.000 eura odštete.

– Zna se da Hajduk želi Marešića i da on želi ići u Hajduk. Međutim, ovog trenutka Hajduk nema novca da plati odštetu za njega, oni znaju koji je iznos. Ako uplate traženu odštetu, moći će angažirati Marešića – rekao je nedavno sportski direktor Istre Saša Bjelanović.