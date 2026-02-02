VIDEO: Dirljive scene na Maksimiru, pogledajte kako su navijači pozdravili svoju legendu!

Bio je ovo ujedno i debitantski nastup povratnika u Dinamo, Zadranina Dominika Livakovića. Iako je primio jedan pogodak, prvi vratar reprezentacije Hrvatske pokazao je odmah zašto će biti veliko pojačanje. Zaustavio je sjajno dva opasna udarca Vukovaraca, ali i bio pravovremen u istrčavanjima, odličan u proigravanju suigrača. Livi je, jednostavno, klasa više od Nevistića i Filipovića, golman u kojem je Kovačević dobio izuzetno pojačanje za svoju momčad.

A Livi je odmah dobio i ovacije publike, nekoliko puta sjever i zapad skandirali su mu tijekom utakmice, a posebno emotivan trenutak dogodio se na kraju utakmice, kada je Livi došao pred BBB-e držeći u naručju svoje dijete.

Taj emotivan trenutak objavio je i Dinamo na svojim službenim kanalima, a možete ga pogledati ovdje.

"I na strane i kod kuće, Livi brani nemoguće, Livi majstore, Livi majstore", skandirali su mu Bad Blue Boysi.

Livi, bez imalo sumnje, zbog svega đto je učinio za već uživa status klupske legende. Livi, dobro došao kući...