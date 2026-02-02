Naši Portali
UŽIVO
PREMIER LIGA

Predviđali su da će biti najlošija momčad u povijesti lige, a oni srušili povijesni rekord

Premier League - Sunderland v Burnley
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.02.2026.
u 23:45

U 12 domaćih susreta upisali su sedam pobjeda i pet remija uz 21-9 razliku pogodaka

U posljednjem susretu 24. kola engleskog nogometnog prvenstva Sunderland je pobijedio Burnley sa 3-0 produživši niz bez domaćeg poraza na 12 susreta.

Sunderland ostaje jedina momčad Premier lige koja nije poražena kod kuće ove sezone. Trenutačno je na nizu od 12 susreta bez poraza na Stadium of Light što je novi rekord lige za tek promoviranu momčad.

Ravnoteza

Podsjetimo, "Black Cats" su prošle sezone igrali u Championshipu i preko "play-offa" su stigli do elitnog razreda.

U 12 domaćih susreta upisali su sedam pobjeda i pet remija uz 21-9 razliku pogodaka.

Domaćin je poveo u devetoj minuti nakon autogola Axela Tuanzebea, a na 2-0 je povisio Habiba Diarra u 32. minuti. Pobjedu domaćina potvrdio je Chemsdine Talbi sjajnim golom u 72. minuti.

Sunderland se trenutačno nalazi na osmom mjestu sa 36 bodova, dok je Burnley na 19. mjestu sa 15 bodova, čak 11 manje od zone spasa.

Na vrhu je Arsenal (53) ispred Manchester Cityja (47) i Aston Ville (46).

Sunderland Premier liga

