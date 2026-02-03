Naši Portali
NE MOGU VJEROVATI

Ljuti hrvatski rivali naklonili se spektakularnom dočeku u Zagrebu, ovo će daleko odjeknuti

Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.02.2026.
u 08:32

Scene dočeka i baklji na glavnom zagrebačkom trgu brzo su obišle svijet, a danski mediji čija je reprezentacija osvojila zlatnu medalju najviše su oduševljeni

Deseci tisuća navijača dočekali su na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.  Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom.

Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto. 

Scene dočeka i baklji na glavnom zagrebačkom trgu brzo su obišle svijet, a danski mediji čija je reprezentacija osvojila zlatnu medalju najviše su oduševljeni. Naši ljuti sportski rivali u nevjerici su pratili kakva atmosfera vlada u Zagrebu koji je dostojno dočekao naše brončane junake. 

- Hrvatska je treće mjesto proslavila kao da je osvojila zlato. More ljudi izašlo je na ulice i pozdravilo rukometaše. Definitivno su scene puno luđe nego u Kopenhagenu - objavio je danski medij TV2.

Publika pjeva s Thompsonom
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. Zagreb rukomet

