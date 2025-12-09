Iznenada umrla nogometna legenda! Igrao je protiv Hrvatske

U Antwerpenu je iznenada preminuo poznati belgijski nogometni reprezentivac, kasnije i trener Glen de Boeck. Imao je samo 54 godine. Prije nekoliko dana u svojoj kući doživio je teški moždani udar, potom je hitno bio prebačen u bolnicu, gdje je nakon dva dana umro. Cijela nogometna Belgija je u šoku!

De Boeck je bio legenda Anderlechta, u čijim je redovima nastupao od 1995. do 2005. godine. Za reprezentaciju Belgije ima 36 nastupa, postigao je jedan pogodak, bio je na tri Svjetska prvenstva; 1994., 1998. i 2002. godine.

Glen de Boeck u svojoj je bogatoj karijeri reprezentativca jednom nastupio protiv Hrvatske. Bilo je to 6. listopada 2001. godine kada je naša reprezentacija u Zagrebu svladala Belgiju s 1:0 pogotkom Alena Bokšića i tom pobjedom osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo.