Hrvat proglašen trenerom godine: Jako sam ponosan na sve što smo zajedno postigli

Hrvatski nogometni trener Željko Kopić (48) osvojio je nagradu za najboljeg trenera godine u Rumunjskoj. Na ceremoniji Super Gala Fanatik 2025. trener Dinama iz Bukurešta je proglašen boljim od svih konkurenata u državi drugu godinu u nizu.

Kopić je preuzeo Dinamo iz Bukurešta u prosincu prije dvije godine. Tada se klub nalazio u prilično nezavidnoj situaciji, tek je par mjeseci prije Kopićevog dolaska ušao u prvi rang, te se očekivalo da će se odmah po završetku sezone vratiti u drugu ligu.

Međutim, bivši trener zagrebačkog Dinama i splitskog Hajduka je izdržao tu sezonu i izborio ostanak u prvom rangu kroz dodatno doigravanje. Prošlu sezonu je hrvatski strateg dignuo bukureštanski klub do šestog mjesta prvenstvene ljestvice od 16 klubova, dok se trenutačno u ovoj sezoni nalaze na visokom trećem mjestu s četiri boda zaostatka za vodećim Rapidom.

"Malo tko je vjerovao da će Željko Kopić, iako je 2024. spasio Dinamo od ispadanja u doigravanje, uspjeti pretvoriti Dinamo iz Bukurešta u momčad koje se svaki protivnik u Superligi boji", navodi se u tekstu Fanatika u kojem se piše o dodjeli nagrade Kopiću, te se dodaje:

"Međutim, dobro razrađenim planom zajedno s upravom kluba i svojim stožerom, hrvatski trener uspio je potpuno promijeniti igru ​​momčadi i postići performanse za koje mnogi nisu smatrali da su moguće u tako kratkom vremenu."

Hrvatski stručnjak, koji je osim dva najveća hrvatska kluba tijekom svoje trenerske karijere vodio i Slaven Belupo, Zagreb, Cibaliju, Lučko, Pafos te Botev iz Plovdiva, bio je iznimno sretan zbog ove nagrade.

- Hvala Fanatiku na ovoj divnoj nagradi. Počašćen sam što ovu nagradu primam drugu godinu zaredom. Bila je to vrlo zanimljiva, izazovna, ali uspješna godina - rekao je Kopić, te dodao:

- Jako sam ponosan na sve nas, na cijelu Dinamovu obitelj zbog svega što smo zajedno postigli. Ovo je moj prvi govor na rumunjskom jeziku pred publikom. Hvala svima