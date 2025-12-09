Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 57
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
LIJEPO PRIZNANJE

Hrvat proglašen trenerom godine: Jako sam ponosan na sve što smo zajedno postigli

Dinamo preokretom u završnici slavio na Rujevici
Nel Pavletic-Goricki/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
09.12.2025.
u 10:20

Kopić je prije dvije godine preuzeo klub koji se tada nalazio u prilično nezavidnoj situaciji, tek je par mjeseci prije njegovog dolaska ušao u prvi rang, te se očekivalo da će se odmah po završetku sezone vratiti u drugu ligu

Hrvatski nogometni trener Željko Kopić (48) osvojio je nagradu za najboljeg trenera godine u Rumunjskoj. Na ceremoniji Super Gala Fanatik 2025. trener Dinama iz Bukurešta je proglašen boljim od svih konkurenata u državi drugu godinu u nizu.

Kopić je preuzeo Dinamo iz Bukurešta u prosincu prije dvije godine. Tada se klub nalazio u prilično nezavidnoj situaciji, tek je par mjeseci prije Kopićevog dolaska ušao u prvi rang, te se očekivalo da će se odmah po završetku sezone vratiti u drugu ligu.

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima

Međutim, bivši trener zagrebačkog Dinama i splitskog Hajduka je izdržao tu sezonu i izborio ostanak u prvom rangu kroz dodatno doigravanje. Prošlu sezonu je hrvatski strateg dignuo bukureštanski klub do šestog mjesta prvenstvene ljestvice od 16 klubova, dok se trenutačno u ovoj sezoni nalaze na visokom trećem mjestu s četiri boda zaostatka za vodećim Rapidom.

"Malo tko je vjerovao da će Željko Kopić, iako je 2024. spasio Dinamo od ispadanja u doigravanje, uspjeti pretvoriti Dinamo iz Bukurešta u momčad koje se svaki protivnik u Superligi boji", navodi se u tekstu Fanatika u kojem se piše o dodjeli nagrade Kopiću, te se dodaje: 

"Međutim, dobro razrađenim planom zajedno s upravom kluba i svojim stožerom, hrvatski trener uspio je potpuno promijeniti igru ​​momčadi i postići performanse za koje mnogi nisu smatrali da su moguće u tako kratkom vremenu."

VEZANI ČLANCI:

Hrvatski stručnjak, koji je osim dva najveća hrvatska kluba tijekom svoje trenerske karijere vodio i Slaven Belupo, Zagreb, Cibaliju, Lučko, Pafos te Botev iz Plovdiva, bio je iznimno sretan zbog ove nagrade.

- Hvala Fanatiku na ovoj divnoj nagradi. Počašćen sam što ovu nagradu primam drugu godinu zaredom. Bila je to vrlo zanimljiva, izazovna, ali uspješna godina - rekao je Kopić, te dodao:

- Jako sam ponosan na sve nas, na cijelu Dinamovu obitelj zbog svega što smo zajedno postigli. Ovo je moj prvi govor na rumunjskom jeziku pred publikom. Hvala svima 

Ključne riječi
nogomet Rumunjska dinamo bukurešt trener Željko Kopić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja