LIJEPA PREDSTAVA

Hrvatski dan u Torinu, jedan asistirao za pobjedu, drugi debitirao

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
01.02.2026.
u 15:00

Torino je s 1:0 slavio nad Lecceom, asistent za taj pogodak bio je hrvatski repezentativac, a dojučešanji igrač Dinama upisao je 20-ak minuta u svom prvom nastupu

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nastavlja s odličnim igrama u dresu Torina. Kapetan ove momčadi sjajno je ubacio u 29. minuti, precizno pronašao Adamsa koji je s par metara poentirao. Do poluvremena je Vlašić zaradio i žuti karton, ali je do kraja utakmice ostao na travnjaku.

Navijačima Torina predstavio se Sandro Kulenović. Iako je tek potpisao taj transfer iz Dinama u Torino, odmah je dobio priliku i predstavio se igrajući od 77. minute. 

Torino je tako na mirnom 13. mjestu, dovoljno daleko od zone ispadanja što je važno i za Dinamo i za Kulenovića. Naime, dojučerašnji igrač plavih službeno je na posudbi u Torinu do ljeta, ali će tamo i trajno ostati ako Torino ostane u prvoligaškom društvu, a Dinamo na ime tog transfera dobiti oko 3,5 milijuna eura.
Vlašić kulenović Torino Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
