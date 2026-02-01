Hrvatski dan u Torinu, jedan asistirao za pobjedu, drugi debitirao

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić nastavlja s odličnim igrama u dresu Torina. Kapetan ove momčadi sjajno je ubacio u 29. minuti, precizno pronašao Adamsa koji je s par metara poentirao. Do poluvremena je Vlašić zaradio i žuti karton, ali je do kraja utakmice ostao na travnjaku.

Navijačima Torina predstavio se Sandro Kulenović. Iako je tek potpisao taj transfer iz Dinama u Torino, odmah je dobio priliku i predstavio se igrajući od 77. minute.

Torino je tako na mirnom 13. mjestu, dovoljno daleko od zone ispadanja što je važno i za Dinamo i za Kulenovića. Naime, dojučerašnji igrač plavih službeno je na posudbi u Torinu do ljeta, ali će tamo i trajno ostati ako Torino ostane u prvoligaškom društvu, a Dinamo na ime tog transfera dobiti oko 3,5 milijuna eura.