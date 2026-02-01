Naši Portali
Prijavi grešku
OTIŠAO JE S MAKSIMIRA

Španjolci predstavili dojučerašnjeg dinamovca na poluvremenu utakmice s Barcelonom

Brdo kod Kranja: Trening nogometaša Dinama na pripremama
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
01.02.2026.
u 16:00

"Navijači, već sam ovdje. Napokon sam se vratio", rekao je Villar u svom prvom obaćanju dok je pozdravljao navijače, a dlanom dodirivao grb kluba

Španjolski nogometni prvoligaš Elche predstavio je Gonzala Villara, 27-godišnjeg veznjaka pristiglog iz Dinama, tijekom poluvremena sinoćnje utakmice s Barcelonom. Na stadionu Martinez Valero, pred više od 30.000 gledatelja, neočekivano se pojavio. Došao je na središte terena s kapuljačom na glavi, s očima punim iščekivanja, vidjelo se na videosvodovima stadiona. Uz ritam pjesme 'Vuelve' (Vrati se) portorikanskog izvođača Bad Bunnyja otkrio je svoj identitet držeći mikrofon u ruci.

"Navijači, već sam ovdje. Napokon sam se vratio", rekao je Villar u svom prvom obaćanju dok je pozdravljao navijače, a dlanom dodirivao grb kluba. Elche, koji se nalazi na dvanaestom mjestu u španjolskom prvenstvu, izgubio je s 1-3 od vodeće Barcelone.

Villar će u zeleno-bijelom dresu, s brojem 12 na leđima, od idućeg vikenda "ojačati sredinu terena", priopćio je klub iz pokrajine Valencije. On se nogometno formirao u podmlatku Elchea te je brzo ušao u prvu ekipu od kuda ga je 2020. godine dovela Roma. Igrao je zatim po posudbama u Sampdoriji i Getafeu, a onda je otišao u Granadu.

Dinamo ga je ljetos odande doveo na Maksimir za 3 milijuna eura, a sadašnja vrijednost mu iznosi 1,8 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt. Villar je sudjelovao u 15 utakmica za vodeću momčad hrvatskog prvenstva, prilikom čega je zabio gol i upisao asistenciju, ali se nije uspio nametnuti kao član udarne postave.

"Gonzalo je želio igrati i prihvatili smo ponudu španjolskog prvoligaša Elchea", izjavio je Dinamov predsjednik Zvonimir Boban za klupsku internetsku stranicu. Villar je došao u grad Elche na posudbu do kraja sezone, a na ljeto će ga moći otkupiti. "On je sjajan igrač kojem je ključno da je u ritmu, a evidentno je da ga u Dinamu nije imao i da nije funkcioniralo kako smo mislili. Uvijek se ponašao profesionalno i radio ozbiljno. Želimo mu sve najbolje u Elcheu", dodao je Boban.
elche Dinamo Gonzalo Villar

Želite prijaviti greške?

Pošalji

