Legendarni Ibra otkrio koliko je blizu bio da zaigra za vatrene: 'Hrvatskoj je to uvijek falilo, osvojili bismo SP'

U ponedjeljak se od 20 sati na ArenaSportu emitirao treći i posljednji dio intervjua bivšeg hrvatskog rezprezentativca i izbornika Slavena Bilića s ikonom svjetskog nogometa Zlatanom Ibrahimovićem u emisiji (Ne)Uspjeh prvaka. Nakon što je u prošlim emisijama ispričao svoje nogometne početke i kako je došlo do transfera u Juventus u vrijeme kada je Serie A bila najjača liga na svijetu, na početku ove emisije otkrio je kada je odlučio napustiti Italiju:

- Novca je bilo svugdje slično, a kad velike transfere radiš, ne dobije igrač puno, a u Barceloni mi je slična plaća bila. Tada je Barca bila top. I Mourinho je bio top, ali tamo Guardiola, momčad top, osvojila je Ligu prvaka, u tri godine sam u Interu sve osvojio i htio sam novi izazov. A to su Barcelona ili Real. Barca me htjela. Htio sam izaći iz zone komfora, opet torba na leđa i da se probam u novoj zemlji. Mogao sam ostati biti kralj, ali opet sam se htio okušati u novoj situaciji. I tu sam platio malo. Naučio sam da san mora nekad ostati san radije nego da postane stvarnost jer te može ubiti. Jer nisam bio sretan - započeo je Ibrahimović pa otkrio kako je razlog tome bio loš odnos s trenerom Pepom Guardiolom:

- Otišao sam do Pepa, objasnio mu da ne radim problem, on je šef, poštujem to, ali da vidim kako mogu najbolje pomoći momčadi. I rekao sam mu: ‘Mislim da žrtvuješ mene za druge igrače.‘ Pep mi je rekao: ‘Nema problema, sredit ću ja to.‘ I ostao sam na klupi. Šest mjeseci nisam bio sretan, ubio mi je zadovoljstvo nogometa, nisam htio ni trenirati, osjećao sam da nisam dobrodošao. Idući dan došao sam s Ferrarijem u klub i parkirao se pred njegov ured. Tada je bilo ego protiv ega - ispričao je Ibra.

Tog ljeta napustio je Inter kako bi se pridružio Barceloni kako bi osvojio Ligu prvaka, što je i rekao Joseu Mourinhou kada ga je pitao zašto odlazi, ali upravo su Nerazzuri izbacili njegovu novu momčad iz Lige prvaka te sezone u polufinalu i na kraju osvojili naslov pobjedom nad Bayernom u finalu. Rekao je potom i kako je u Milanu ponovno pronašao radost u nogometu te se dotaknuo svojih epizoda ui Manchester Unitedu, PSG-u i LA Galaxyju.

Bilića je zanimalo koliko je Ibrahimović bio blizu da zaigra za reprezentaciju Hrvatske ili Bosne i Hercegovine budući da su mu roditelji iz tih zemalja.

- Imao sam putovnicu BiH i Švedske, a iz Hrvatske i BiH nitko me konkretno nije tražio. Bilo je priče, ali ništa konkretno. Da me Hrvatska tražila, osvojili bismo Svjetsko i Europsko prvenstvo. Sigurno. Nakon Davora Šukera i Alena Bokšića Hrvatskoj je falio napadač, sve drugo su imali top. Respekt Mariju Mandžukiću, Ivici Oliću, Anti Rebiću za sve što su napravili, ali... Bio bih dobra konkurencija i Šukeru i Bokšiću.