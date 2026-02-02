Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Thompson završio nastup pred tisućama na dočeku rukometaša: 'Vidimo se idućom prilikom'
Evo što pišu strane novinske agencije o dočeku na Trgu i Thompsonu
Pogledajte što je sada objavio čovjek koji je rekao da će Hrvatska biti najveće razočaranje Eura
VIDEO Pogledajte Thompsonov govor na Trgu: ​​Evo što je poručio
Otkriveno zašto se jedan brončani rukometaš nije pojavio na spektakularnom dočeku u Zagrebu
Ministri na Trgu dočekali rukometaše, Glavina poslao poruku Tomaševiću: 'Bilo bi mi drago...Nije još kasno'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI DETALJI

Legendarni Ibra otkrio koliko je blizu bio da zaigra za vatrene: 'Hrvatskoj je to uvijek falilo, osvojili bismo SP'

Serie A - AC Milan v Hellas Verona
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
02.02.2026.
u 22:02

Šest mjeseci nisam bio sretan, ubio mi je zadovoljstvo nogometa, nisam htio ni trenirati, osjećao sam da nisam dobrodošao. Idući dan došao sam s Ferrarijem u klub i parkirao se pred njegov ured

U ponedjeljak se od 20 sati na ArenaSportu emitirao treći i posljednji dio intervjua bivšeg hrvatskog rezprezentativca i izbornika Slavena Bilića s ikonom svjetskog nogometa Zlatanom Ibrahimovićem u emisiji (Ne)Uspjeh prvaka. Nakon što je u prošlim emisijama ispričao svoje nogometne početke i kako je došlo do transfera u Juventus u vrijeme kada je Serie A bila najjača liga na svijetu, na početku ove emisije otkrio je kada je odlučio napustiti Italiju:

- Novca je bilo svugdje slično, a kad velike transfere radiš, ne dobije igrač puno, a u Barceloni mi je slična plaća bila. Tada je Barca bila top. I Mourinho je bio top, ali tamo Guardiola, momčad top, osvojila je Ligu prvaka, u tri godine sam u Interu sve osvojio i htio sam novi izazov. A to su Barcelona ili Real. Barca me htjela. Htio sam izaći iz zone komfora, opet torba na leđa i da se probam u novoj zemlji. Mogao sam ostati biti kralj, ali opet sam se htio okušati u novoj situaciji. I tu sam platio malo. Naučio sam da san mora nekad ostati san radije nego da postane stvarnost jer te može ubiti. Jer nisam bio sretan - započeo je Ibrahimović pa otkrio kako je razlog tome bio loš odnos s trenerom Pepom Guardiolom:

Trg je preplavljen bakljama: Tisuće uglas pjeva s Thompsonom 'Ako ne znaš šta je bilo'

- Otišao sam do Pepa, objasnio mu da ne radim problem, on je šef, poštujem to, ali da vidim kako mogu najbolje pomoći momčadi. I rekao sam mu: ‘Mislim da žrtvuješ mene za druge igrače.‘ Pep mi je rekao: ‘Nema problema, sredit ću ja to.‘ I ostao sam na klupi. Šest mjeseci nisam bio sretan, ubio mi je zadovoljstvo nogometa, nisam htio ni trenirati, osjećao sam da nisam dobrodošao. Idući dan došao sam s Ferrarijem u klub i parkirao se pred njegov ured. Tada je bilo ego protiv ega - ispričao je Ibra.

Tog ljeta napustio je Inter kako bi se pridružio Barceloni kako bi osvojio Ligu prvaka, što je i rekao Joseu Mourinhou kada ga je pitao zašto odlazi, ali upravo su Nerazzuri izbacili njegovu novu momčad iz Lige prvaka te sezone u polufinalu i na kraju osvojili naslov pobjedom nad Bayernom u finalu. Rekao je potom i kako je u Milanu ponovno pronašao radost u nogometu te se dotaknuo svojih epizoda ui Manchester Unitedu, PSG-u i LA Galaxyju.

Bilića je zanimalo koliko je Ibrahimović bio blizu da zaigra za reprezentaciju Hrvatske ili Bosne i Hercegovine budući da su mu roditelji iz tih zemalja.

- Imao sam putovnicu BiH i Švedske, a iz Hrvatske i BiH nitko me konkretno nije tražio. Bilo je priče, ali ništa konkretno. Da me Hrvatska tražila, osvojili bismo Svjetsko i Europsko prvenstvo. Sigurno. Nakon Davora Šukera i Alena Bokšića Hrvatskoj je falio napadač, sve drugo su imali top. Respekt Mariju MandžukićuIvici OlićuAnti Rebiću za sve što su napravili, ali... Bio bih dobra konkurencija i Šukeru i Bokšiću.

Ključne riječi
Slaven Bilić Zlatan Ibrahimović hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
SE
Serđo23
22:25 02.02.2026.

Šteta Zlatane !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!