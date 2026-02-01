Naši Portali
ČUDNA ODLUKA

Dinamo povukao potez koji će začuditi mnoge, na Maksimiru ne žele riskirati

Zagreb: Lokomotiva pobijedila Vukovar 2:1 u utakmici 19. kola SuperSport HNL-a
Josip Mikacic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
01.02.2026.
u 15:15

Plavi su Vukovaru posudili tri igrača, ali imaju klauzulu da ne mogu igrati Dinama i ta zabrana stoji

Dinamo se opekao protiv Vukovara, izgubio je u listopadu s 0:1 i sad puše i na hladno. Naime, Vukovar u ponedjeljak gostuje u Maksimiru (18 sati) i gostujući trener Silvijo Čabraja ima ozbiljnih problema pri sastavljanju momčadi, a Dinamo mu nema namjeru pomoći. 

Naime, ima suspendiranog Shabanija, ozlijeđen je Biljan, a bolestan Špoljarić. No, to nisu za Vukovarce jedini problemi. Imaju oni u svm kadru i tri igrača Dinama koji su tamo na posudbi, ali oni u ponedjeljak u Maksimiru mogu samo na tribinu. Moreno Živković, Lovro Kulušić i Vito Čaić, u svom ugovoru o posudbi imaju klauzulu po kojoj nemaju pravo nastupa protiv matičnog kluba. Ta je klauzula ugrađena prilikom dogovora o dolasku igrača, a iz Maksimira su jasno poručili da kompromisa neće biti i da ta klauzula oostaje važeća.

Za Vukovar je to težak udarac jer su Živković i Kulušić koji su u Vukovar stigli ove zime odmah postali standardni prvotimci, a je Čaić, koji je u Vukovaru od ljeta, od sredine studenoga bio starter u veznoj liniji. Njihov izostanak dodatno sužava Čabrajine opcije u ionako zahtjevnoj utakmici.

Prema informacijama bliskim maksimirskom klubu, odluka je donesena bez previše dvojbi. U Dinamu nisu željeli riskirati, osobito nakon jesenskog poraza u Vinkovcima, koji je i dalje svjež u pamćenju.
