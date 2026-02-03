Imaju prkos kad je najteže, mirnoću kad svi paničare i vjeru kad se čini da je tijelo na izmaku

Hrvatski rukometaši osvojili su svoju 16. medalju na velikim natjecanjima. Kada je riječ o europskim prvenstvima, ovo je sedma medalja – uz tri srebra i tri bronce. Zlato još čekamo, triput smo bili nadomak, triput smo gubili finala. Je li ova nova generacija predodređena da napokon osvoji prvo europsko zlato? Odgovor ćemo dobiti za dvije, možda četiri godine.



Ova momčad ima ono nešto – ima temelje i ima vrhunskog arhitekta koji od vikendice može napraviti vilu s bazenom. Činjenica je da je ova generacija, gledano isključivo po imenima i individualnoj kvaliteti, možda i igrački slabija od svih prethodnih koje su osvajale medalje. No ova generacija ima nešto što neke prijašnje možda nisu imale u tolikoj mjeri – beskompromisni gas do kraja. Bez štednje, bez kalkulacija, bez uzmaka. Igraju srcem pa što ispadne.