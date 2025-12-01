Naši Portali
SMJENA U Augsburgu

Kristijan Jakić i Nediljko Labrović ostali bez trenera

Bundesliga - FC Augsburg v Bayern Munich
Angelika Warmuth/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.12.2025.
u 22:41

Njemački nogometni bundesligaš Augsburg i trener Sandro Wagner (38) dogovorili su sporazumni raskid ugovora nakon serije loših rezultata.

Augsburg je u posljednjih sedam utakmica u svim natjecanjima upisao samo jednu pobjedu i trenutačno se nalazi na 14. mjestu ligaške ljestvice sa 10 bodova, svega dva boda više od opasne zone.

"Želimo zahvaliti Sandru i njegovom timu na posvećenosti i energiji koju su uložili. Nakon utakmice protiv Hoffenheima shvatili smo da više nema dovoljno uvjerenja i vjere u mogućnost promjene s trenutnim postavkama. Svaka naša odluka donosi se u najboljem interesu kluba," kazao je izvršni direktor Michael Stroll.

Wagner je vodio Augsburg, čiji dres nose hrvatski nogometaši Kristijan Jakić i Nediljko Labrović, od svibnja ove godine. Prije toga je bio pomoćni trener u njemačkoj reprezentaciji, a vodio je i SpVgg Unterhachinh. Do zimske pauze, ekipu će privremeno voditi Manuel Baum.
