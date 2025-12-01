Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SJEDILI U SAUNI

Poznati igrač Barcelone otkrio: Treneru ne smeta što svaki dan pušim, nije ga briga

Champions League - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v FC Barcelona
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Edi Džindo
01.12.2025.
u 15:46

Osim što je poznat po dugotrajnoj karijeri u nekim od najvećih svjetskih klubova, 35-godišnjak iz Varšave je nogometnom svijetu poznat i po svojoj ovisnosti o cigaretama. Nikad svoju naviku nije skrivao od javnosti, a u više navrata je priznao da je strastveni svakodnevni pušač

Wojciech Szczesny, legendarni poljski vratar, ove je sezone postao puno važnijim čimbenikom španjolskog velikana Barcelone nego što je to očekivao. Vratio se u Barcelonu iz mirovine kako bi upotpunio ulogu pričuvnog vratara, no zbog ozljeda Joana Garcije i Marc-Andrea ter Stegena je upisao devet nastupa u uvodu sezone. 

Osim što je poznat po dugotrajnoj karijeri u nekim od najvećih svjetskih klubova, 35-godišnjak iz Varšave je nogometnom svijetu poznat i po svojoj ovisnosti o cigaretama. Szczesny nikad svoju naviku nije skrivao od javnosti, a u više navrata je priznao da je strastveni svakodnevni pušač. U novom razgovoru za poljski magazin CQ je pričao i o reakciji trenera Barcelone Hansija Flicka na njegove pušačke navike. 

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

- Trener i ja smo sjedili u sauni i pitao sam ga što misli o mojoj navici. Rekao mi je da mu je važno samo kakav sam na terenu. Dok god sam super profesionalac, nije ga briga. Rekao mi je da mogu čak i pušiti na proslavi naslova prvaka - rekao je poljski vratar.

Szczesny je ostvario uistinu veliku nogometnu karijeru. U mlađim danima je branio za varšavske klubove, prvo Agrykolu pa Legiju, da bi 2006. godine kao 16-godišnjak ostvario transfer u Arsenalovu školu nogometa. Za Arsenal je nastupao čak 11 godina, a potom je branio i za Juventus, Romu te Brentford.

VEZANI ČLANCI:

Tijekom svoje dugogodišnje karijere Szczesny je osvojio 14 trofeja. Tri ligaška naslova je osvojio s Juventusom te jedan s Barcelonom. Uz to je osvojio tri talijanska kupa, dva engleska FA kupa, jedan španjolski kup, a osvojio je i nekolicinu superkupova; dva u Italiji, jedan u Engleskoj i jedan u Španjolskoj. 

Za poljsku reprezentaciju je skupio 84 nastupa, po čemu je najiskusniji vratar u povijesti reprezentacije. Također, skupio je i najviše utakmica s čistom mrežom (34) u povijesti reprezentacije. Vrijedi dodati i da je 2022. godine proglašen najboljim poljskim nogometašem godine.

Ključne riječi
Hansi Flick pušač cigarete Barcelona Wojciech Szczesny

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja