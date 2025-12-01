Poznati igrač Barcelone otkrio: Treneru ne smeta što svaki dan pušim, nije ga briga

Wojciech Szczesny, legendarni poljski vratar, ove je sezone postao puno važnijim čimbenikom španjolskog velikana Barcelone nego što je to očekivao. Vratio se u Barcelonu iz mirovine kako bi upotpunio ulogu pričuvnog vratara, no zbog ozljeda Joana Garcije i Marc-Andrea ter Stegena je upisao devet nastupa u uvodu sezone.

Osim što je poznat po dugotrajnoj karijeri u nekim od najvećih svjetskih klubova, 35-godišnjak iz Varšave je nogometnom svijetu poznat i po svojoj ovisnosti o cigaretama. Szczesny nikad svoju naviku nije skrivao od javnosti, a u više navrata je priznao da je strastveni svakodnevni pušač. U novom razgovoru za poljski magazin CQ je pričao i o reakciji trenera Barcelone Hansija Flicka na njegove pušačke navike.

- Trener i ja smo sjedili u sauni i pitao sam ga što misli o mojoj navici. Rekao mi je da mu je važno samo kakav sam na terenu. Dok god sam super profesionalac, nije ga briga. Rekao mi je da mogu čak i pušiti na proslavi naslova prvaka - rekao je poljski vratar.

Szczesny je ostvario uistinu veliku nogometnu karijeru. U mlađim danima je branio za varšavske klubove, prvo Agrykolu pa Legiju, da bi 2006. godine kao 16-godišnjak ostvario transfer u Arsenalovu školu nogometa. Za Arsenal je nastupao čak 11 godina, a potom je branio i za Juventus, Romu te Brentford.

Tijekom svoje dugogodišnje karijere Szczesny je osvojio 14 trofeja. Tri ligaška naslova je osvojio s Juventusom te jedan s Barcelonom. Uz to je osvojio tri talijanska kupa, dva engleska FA kupa, jedan španjolski kup, a osvojio je i nekolicinu superkupova; dva u Italiji, jedan u Engleskoj i jedan u Španjolskoj.

Za poljsku reprezentaciju je skupio 84 nastupa, po čemu je najiskusniji vratar u povijesti reprezentacije. Također, skupio je i najviše utakmica s čistom mrežom (34) u povijesti reprezentacije. Vrijedi dodati i da je 2022. godine proglašen najboljim poljskim nogometašem godine.