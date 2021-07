Kreće Šukerov konačni pad: Kustić i službeno kandidat za predsjednika HNS-a

Bivši stoper NK Novalje preuzima mjesto bivšeg centarfora Real Madrida?

Ne bude li naglih promjena i Marijan Kustić postane predsjednik HNS-a umjesto Davora Šukera, upravo to će se dogoditi potkraj uzavrelog srpnja u hrvatskom nogometu. Stvari za sada stoje ovako: Šukerov mandat istječe u prosincu ove godine, on je na posljednjim izborima bio kandidat Zagrebačkog nogometnog saveza, a taj županijski savez još se nije izjasnio hoće li ga podržati i u sljedećem mandatu. Podsjetimo, niti izvanredna sjednica početkom lipnja nije izglasavala povjerenje Šukeru, iako se revolucionarska struja već odavno probudila. Odluka o Šukerovome statusu u HNS-u prolongirana je do 29. srpnja, za kada je zakazana izborna skupština Saveza.

Bilo je "mirno more" za vrijeme Eura, ali ispadanje hrvatske reprezentacije stvorilo je sjajnu podlogu za struje koje su protiv aktualnog predsjednika Saveza. Čekali smo samo nekoliko dana da stigne i prva službena kandidatura.

Nogometni savez Ličko-senjske županije je na jučerašnjoj sjednici Skupštine u Gospiću u nazočnosti svih svojih članova aklamacijom podržao kandidaturu svog županijskog predsjednika Marijana Kustića za predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

U svome priopćenju su iz NS Ličko-senjske županije dodali:

"Skupštini su uz članove NS LSŽ kao gosti nazočili i predsjednici 17 županijskih nogometnih saveza u Hrvatskoj.

Ovo je ujedno i prva službena nominacija za čelno mjesto HNS-a.

Marijan Kustić je nakon izbora zahvalio na velikoj podršci svim članovima skupštine, ali i svim predsjednicima županijskih nogometnih saveza koji su svojim dolaskom uveličali predsjedničku kandidaturu aktualnog izvršnog direktora HNS-a i predsjednika Nogometnog saveza Ličko-senjske županije, nagovijestivši time značajnu podršku uoči izborne skupštine HNS-a.

Nakon ove nominacije matičnog županijskog saveza, Kustiću sljedećih dana predstoji prikupljanje podrške još najmanje šest županijskih nogometnih saveza kako bi njegova kandidatura za predsjednika HNS-a postala i službena.

Izborna skupština HNS-a bit će održana 29. srpnja ove godine u Zagrebu."

Foto: NS LSŽ

