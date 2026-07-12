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Ghalenoei ostaje

Iranci neće mijenjati izbornika nakon što nisu prošli skupinu na SP-u, produžili su mu ugovor

FIFA World Cup 2026 - Group G - Egypt v Iran
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
12.07.2026.
u 22:45

"Ghalenoei ostaje izbornik nacionalne momčadi," kazao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj za Tehran Times.

Iranski nogometni stručnjak Amir Ghalenoei (62) produžio je ugovor s Iranskim nogometnim savezom do Azijskog kupa u siječnju.

Ghalenoei vodi reprezentaciju od 2023. godine, a pod njegovom vodstvom Iranci su ostvarili tri remija na Svjetskom prvenstvu, no to im nije bilo dovoljno za prolaz.

Odigrali su 2-2 protiv Novog Zelanda, 0-0 protiv Belgije, te 1-1 protiv Egipta.

"Ghalenoei ostaje izbornik nacionalne momčadi," kazao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj za Tehran Times.

"Već smo primili njegove planove za Azijski kup. Pripremni kamp nacionalne momčadi za nadolazeći međunarodni prozor FIFA-e uskoro će započeti," dodao je Taj.

Azijski kup održat će se od 7. siječnja do 5 veljače 2027. u Saudijskoj Arabiji.

Iran je tri puta bio azijski prvak, posljednji put 1978.
Ključne riječi
Iran reprezentacija Amir Ghalenoei

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