Modrićev nošeni dres na aukciji prodan za vrtoglavu cifru, ali rekord drži druga zvijezda!

Nošeni i potpisani dresovi hrvatskih nogometnih reprezentativaca s utakmice osmine finala Europskog prvenstva protiv Španjolske prodani su za 48.909 eura na online aukciji organiziranoj za Zakladu Vatreno srce, objavio je Hrvatski nogometni savez (HNS).

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija postala prva na svijetu koja je nošene dresove s jedne natjecateljske utakmice (Hrvatska - Mađarska, kvalifikacije za Euro 2020) ustupila online aukciji u humanitarne svrhe i pritom prikupila više od 30 tisuća eura, sada je to isto učinila, ali prvi put na jednom velikom natjecanju

Svi hrvatski reprezentativci koji su bili u zapisniku utakmice protiv Španjolske, ustupili su svoje dresove za spomenutu aukciju na internetskoj stranici www.matchwornshirt.com/club/croatia, a njihova početna cijena bila je 89 eura.

Dres Luke Modrića dostigao je cijenu od 16.000 eura i time postao najskuplji nošeni dres od pokretanja stranice.

Luka je s vrha skinuo Harryja Kanea (15.714 eura). Od ostalih hrvatskih reprezentativaca najveće iznose dostigli su dresovi Andreja Kramarića (2622 eura), Matea Kovačića (2400 eura) i Marcela Brozovića (2100 eura).

Dodajmo kako je ovo bila peta najuspješnija aukcija od pokretanja stranice, prva četiri mjesta drže Tottenham (dvaput), koji je rekorder s prikupljenih 86.492 eura, odnosno Manchester United i Liverpool. Najskuplji artikl od pokretanja stranice s 26.000 eura ostaje dres Mesuta Özila s ceremonije potpisa ugovora s Fenerbahčeom.

Foto: Pablo Garcia/UESyndication/PIXSELL/UESyndication/PIXSELL Partido de Liga entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Bernabéu. En la imagen, Ozil y Modric. Spanish League match between Real Madrid and Real Sociedad. In this picture, Ozil and Modric.Photo: UESyndication/PIXSELL

Svi dresovi su profesionalno dezinficirani izlaganjem ultraljubičastom zračenju, što znači da su s njih uklonjeni svi eventualni tragovi virusa, bakterija i DNA materijala, ali su sačuvali sve ostale elemente nošenog dresa, uključujući izvezene zastave Hrvatske i Španjolske i datum odigravanja utakmice na prednjoj strani dresa.

Zakladu Vatreno srce osnovali su i vode hrvatski reprezentativci i izbornici, putem koje već godinama pomažu djeci i mladima, poput donacija sredstava Klinici za dječje bolesti i akciji Korak u život.