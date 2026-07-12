Legenda se vraća, najavila je povratak na svjetski vrh: 'Nitko me ne može zaustaviti'

Bivši prvak teške kategorije Tyson Fury najavio je svoj povratak na vrh. Kralj Cigana je u travnju na stadionu Tottenhama jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Rusa Arslanbeka Mahmudova.

Britanskom borcu to je bio prvi meč nakon više od godinu dana pauze koju je uzeo nakon drugog poraza u nizu protiv ukrajinskog velikana Oleksandra Usika, piše Croring.

Nekadašnji WBC-ov prvak ponovno će biti u ringu 24. srpnja kada na Tajlandu boksa protiv Poljaka Mariusza Wacha.

Fury je najavio kako će mu to biti borba za zagrijavanje uoči velikog okršaja protiv sunarodnjaka Anthonyja Joshue, kojeg su fanovi čekali godinama.

Dvostruki apsolutni prvak teške kategorije Oleksandr Usik, nedavno je napustio pojaseve prvaka koji su još bili u njegovom vlasništvu, te se okrenuo novim izazovima.

Fabio Wardley je bio promoviran u punopravnog WBO-ovog prvaka, no prije nekoliko mjeseci je izgubio pojas u dvoboju s Danielom Duboisom.

Agit Kabayel je postao vlasnik WBC-ovog pojasa i priprema se za svoju prvu obranu naslova. Moses Itauma i Filip Hrgović uskoro će se boriti kako bi potvrdili svoj status izazivača.

I Fury se nada da će uskoro dobiti priliku ponovno se boriti za svjetski naslov, no prvo mora odraditi meč protiv Wacha. Dan kasnije se Anthony Joshua bori protiv Kristiana Prenge.

Kralj Cigana je u objavi na X-u poručio kako se vratio i ozbiljno misli ponovno osvojiti krunu:

„Turki, tu sam, brate. Naporno radim. ‘Big Mac’ se vraća kako bi ponovno preuzeo krunu. Nitko me ne može zaustaviti. Ja sam taj. Bog me blagoslovio. Idemo, baby.”