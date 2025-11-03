Kovačević saznao odlične vijesti: Dva ključna igrača ipak igraju protiv Celte

Nogometaše Dinama ovog četvrtak očekuje utakmica četvrtog kola Europske lige, Na Maksimir dolazi španjolska Celta Vigo, a plavi će u toj utakmici pokušati zadržati status nepobijeđenosti te stići do treće pobjede nakon što već svladali Fenerbahče i izraelski Maccabi. Trener Modrih Mario Kovačević saznao je odlične vijesti uoči tog susreta, u sastav Dinama vraćaju se dva ključna igrača.

Riječ je o Luki Stojkoviću i Mihi Zajcu koji su propustili posljednju prvenstvenu utakmicu u kojoj su Dinamovci svladali Rijeku s 2:1 na svom terenu. Stojković se ozlijedio u utakmici 11. kola HNL-a protiv Vukovara kada mu je prilikom udarca noga pobjegla te je morao izaći u prvom poluvremenu te utakmice, a do klupskog autobusa stigao je na štakama. Predviđalo se kako će izbivati s travnjaka oko mjesec dana, ali oporavio se puno prije i mogao bi konkurirati za nastup protiv Celte.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zajc je također propustio utakmicu protiv Rijeke te se pretpostavljalo da ga čeka poduža pauza, no i on se stavio na raspolaganje Kovačeviću te bi trebao biti spreman za utakmicu s 12. momčadi španjolske LaLige.

Plavi će u toj utakmici ipak biti znatno oslabljeni neigranjem Morisa Valinčića, standardnog prvotimca i jedinog pravog desnog beka u momčadi. U njegovom dosadašnjem izostanku (drugo poluvrijeme protiv Vukovara i utakmica protiv Rijeke), na toj je poziciji započinjao Mateo Lisica koji je primarno krilo.

VEZANI ČLANCI:

Dinamo se nalazi u odličnoj poziciji u Europskoj ligi te je četvrtoplasirana momčad tog natjecanja i jedna od sedam preostalih neporaženih momčadi. Celta je s druge strane izgubila od Stuttgarta u prvom kolu te je trenutačno na devetom mjestu.