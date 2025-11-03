Mali vatreni otkrili dojmove nakon remija protiv najtežeg protivnika: 'Prva utakmica, uvijek najteža'

Hrvatska reprezentacija do 17 godina remizirala je u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Kataru. Mali vatreni odigrali su 0:0 protiv favoriziranog Senegala, a vrlo su se dobro nosili s fizički moćnijim protivnikom. Nakon utakmice ostaje dojam kako imaju za čime žaliti jer imali su u prvom poluvremenu dvije velike prilike koje nisu iskoristili Kusanović i Benkotić.

Upravo je kadet Dinama, Jona Benkotić, nakon utakmice stao pred kamere i dao svoje viđenje prvog susreta na mundijalu:

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prije svega, čestitke njima. Jako, jako teška ekipa i jako, jako teška utakmica. Od prve do zadnje minute nisu stajali, međutim, mi smo dobro branili. Imali smo dvije-tri šanse, čak četiri-pet šansi u prvom poluvremenu. Možda smo to trebali zabiti pa bi bilo lakše, ali dobro... Idemo dalje, pripremit se za sljedeću utakmicu.

Benkotić je u ovom susretu igrao do 63. minute kada ga je zamijenio Šivalec, a Patrika Horvata, koji je također stao pred kamere, zamijenio je Vojovdić u 90. minuti. Evo što je za reći imao mladi napadač zagrebačkih plavih:

VEZANI ČLANCI:

- Mislim, kao i očekivano, Senegal je jako čvrsta, dobra momčad. Teška utakmica za nas, prva na turniru uvijek najteža. Mislim da smo dobro odigrali, na kraju dobro zaključili. Važan bod i okrećemo se sljedećoj utakmici i pripremamo se za to.

U drugoj utakmici skupine, sljedeći protivnik Hrvatske Ujedinjeni Arapski Emirati remizirali su s 1:1 protiv Kostarike. Sljedeću utakmicu izabranici Marijana Budimira igraju šestog studenog, a grupnu fazu zaključit će protiv Kostarike devetog ovog mjeseca.