Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
SP MLADIH

Mali vatreni otkrili dojmove nakon remija protiv najtežeg protivnika: 'Prva utakmica, uvijek najteža'

Zagreb: Memorijalni turnir Mladen Ramljak, GNK Dinamo - Manchester United
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.11.2025.
u 16:33

U drugoj utakmici skupine, sljedeći protivnik Hrvatske Ujedinjeni Arapski Emirati remizirali su s 1:1 protiv Kostarike

Hrvatska reprezentacija do 17 godina remizirala je u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Kataru. Mali vatreni odigrali su 0:0 protiv favoriziranog Senegala, a vrlo su se dobro nosili s fizički moćnijim protivnikom. Nakon utakmice ostaje dojam kako imaju za čime žaliti jer imali su u prvom poluvremenu dvije velike prilike koje nisu iskoristili Kusanović i Benkotić.

Upravo je kadet Dinama, Jona Benkotić, nakon utakmice stao pred kamere i dao svoje viđenje prvog susreta na mundijalu:

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

- Prije svega, čestitke njima. Jako, jako teška ekipa i jako, jako teška utakmica. Od prve do zadnje minute nisu stajali, međutim, mi smo dobro branili. Imali smo dvije-tri šanse, čak četiri-pet šansi u prvom poluvremenu. Možda smo to trebali zabiti pa bi bilo lakše, ali dobro... Idemo dalje, pripremit se za sljedeću utakmicu. 

Benkotić je u ovom susretu igrao do 63. minute kada ga je zamijenio Šivalec, a Patrika Horvata, koji je također stao pred kamere, zamijenio je Vojovdić u 90. minuti. Evo što je za reći imao mladi napadač zagrebačkih plavih:

VEZANI ČLANCI: 

- Mislim, kao i očekivano, Senegal je jako čvrsta, dobra momčad. Teška utakmica za nas, prva na turniru uvijek najteža. Mislim da smo dobro odigrali, na kraju dobro zaključili. Važan bod i okrećemo se sljedećoj utakmici i pripremamo se za to.

U drugoj utakmici skupine, sljedeći protivnik Hrvatske Ujedinjeni Arapski Emirati remizirali su s 1:1 protiv Kostarike. Sljedeću utakmicu izabranici Marijana Budimira igraju šestog studenog, a grupnu fazu zaključit će protiv Kostarike devetog ovog mjeseca.

Ključne riječi
U-17 Hrvatska Patrik Horvat Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja