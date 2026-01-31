Naši Portali
NAZIRE SE KRIZA NA POLJUDU

Što se događa u Hajduku? Navijači su očajni: 'Još nam je samo to trebalo...'

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Željko Janković
31.01.2026.
u 19:41

Što zapravo ostaje kada Hajduk ostane bez Livajinih aduta iz čarobnog šešira, a Garcijin sustav ne sakrije sve individualne nedostatke splitske momčadi? Još jedan posrtaj,

Trebala je to biti utakmica iskupljenja za Hajduk, no opet se ispostavilo da ovaj sustav Gonzala Garcije ima jako puno slabosti. Ili Garcia nije u stanju osmisliti sustav kojim bi skrio sve nedostatke u svojoj momčadi. A kada vam se dogodi dan i izvedba kao danas protiv Gorice, malo toga možete popraviti trenerskim instinktom, ma kako se zvali.

Hajduk je, kao gotovo svaki put, u Velikoj Gorici imao domaćinsko ozračje, gotovo sve preduvjete za uspjeh. No, nisu Splićani očito računali na motivirane goste. Mario Carević postavio je jasne postulate, stao čvrsto u bloku, pustio protivničke stopere da vode igru i čekao priliku iz kontranapada. To je samo dio taktike, jer je Gorica jednostavno djelovala puno bolje. A nitko ne može predvidjeti u kakvom će mentalnom stanju biti momčad, nekako se to posebno odnosi na situaciju u Hajduku. O tome jasno sugerira i situacija u kojoj je Garcijina momčad primila pogodak. Dvije povezane pogreške, najprije nelogičan i nepotreban ulazak u dribling u opasnoj zoni Šimuna Hrgovića, a potom i loša reakcija Zvonimira Šarlije. Ponadali su se Hajdukovi navijači da će omjere promijeniti Marko Livaja. Hajdukova ikona dobila je priliku u 26. minuti kada je zbog ozljede izišao Michele Šego. Dočekan je ovacijama i uzdasima gotovo kod svakog dodira s loptom. No, ovaj je put izostala Livajina čarolija.

"Još nam je samo to trebalo..." - komentirali su brojni navijači Hajduka na tribinama u Velikoj Gorici.

Istina, što zapravo ostaje kada Hajduk ostane bez Livajinih aduta iz čarobnog šešira, a Garcijin sustav ne sakrije sve individualne nedostatke splitske momčadi. Još jedan posrtaj sigurno će značajno utjecati na samopouzdanje ove momčadi Hajduka, u negativnom smislu, naravno. A ako ćemo pričati o pozitivnim stvarima, onda u tu kategoriju svakako spada mladi vratar Toni Silić. I ovaj je put bio jedina svijetla točka ili jedna od dvije. Druga je svakako Rokas Pukštas bez čije dinamike, ritma i agresije, Hajduk ne može graditi bilo kakve ambicije u borbi za naslov. A bez Silića, Hajduk bi u Gorici puno brže kapitulirao... 
CR
crocro
20:34 31.01.2026.

Ne može pisati da splićani nisu računali na motivirane goste, jer Gorica nije bila u Splitu pa da budu gosti, već je trebalo pisati da splićani nisu računali na motivirane domaćine, jer su splićani bili gosti u Gorici. To je što se tiče ugošćavanja, a što se tiče rezultata, želim i dalje Hajduku, ovakve rezultate.

ZO
Zonasumraka4
20:32 31.01.2026.

Ne znam kada ce doci i da li Ce uopće doci dan kada ce zagriženi Hajdukovi navijači shvatiti da je cijelo vrijeme problem u udruzi Nas Hajduk, a ne u trenerima

DE
Dex
21:03 31.01.2026.

Došle silne europske utakmice na naplatu

