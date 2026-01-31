Što se događa u Hajduku? Navijači su očajni: 'Još nam je samo to trebalo...'

Trebala je to biti utakmica iskupljenja za Hajduk, no opet se ispostavilo da ovaj sustav Gonzala Garcije ima jako puno slabosti. Ili Garcia nije u stanju osmisliti sustav kojim bi skrio sve nedostatke u svojoj momčadi. A kada vam se dogodi dan i izvedba kao danas protiv Gorice, malo toga možete popraviti trenerskim instinktom, ma kako se zvali.

Hajduk je, kao gotovo svaki put, u Velikoj Gorici imao domaćinsko ozračje, gotovo sve preduvjete za uspjeh. No, nisu Splićani očito računali na motivirane goste. Mario Carević postavio je jasne postulate, stao čvrsto u bloku, pustio protivničke stopere da vode igru i čekao priliku iz kontranapada. To je samo dio taktike, jer je Gorica jednostavno djelovala puno bolje. A nitko ne može predvidjeti u kakvom će mentalnom stanju biti momčad, nekako se to posebno odnosi na situaciju u Hajduku. O tome jasno sugerira i situacija u kojoj je Garcijina momčad primila pogodak. Dvije povezane pogreške, najprije nelogičan i nepotreban ulazak u dribling u opasnoj zoni Šimuna Hrgovića, a potom i loša reakcija Zvonimira Šarlije. Ponadali su se Hajdukovi navijači da će omjere promijeniti Marko Livaja. Hajdukova ikona dobila je priliku u 26. minuti kada je zbog ozljede izišao Michele Šego. Dočekan je ovacijama i uzdasima gotovo kod svakog dodira s loptom. No, ovaj je put izostala Livajina čarolija.

"Još nam je samo to trebalo..." - komentirali su brojni navijači Hajduka na tribinama u Velikoj Gorici.

Istina, što zapravo ostaje kada Hajduk ostane bez Livajinih aduta iz čarobnog šešira, a Garcijin sustav ne sakrije sve individualne nedostatke splitske momčadi. Još jedan posrtaj sigurno će značajno utjecati na samopouzdanje ove momčadi Hajduka, u negativnom smislu, naravno. A ako ćemo pričati o pozitivnim stvarima, onda u tu kategoriju svakako spada mladi vratar Toni Silić. I ovaj je put bio jedina svijetla točka ili jedna od dvije. Druga je svakako Rokas Pukštas bez čije dinamike, ritma i agresije, Hajduk ne može graditi bilo kakve ambicije u borbi za naslov. A bez Silića, Hajduk bi u Gorici puno brže kapitulirao...