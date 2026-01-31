Livaja na teren izlazi s kavom iz automata u plastičnoj šalici. To sve govori o ovom Hajduku

Nakon što se protiv Istre opekao sa svojim dječjim vrtićem, pa i popio gorku pilulu, Hajdukov trener Gonzalo Garcia izveo je u Velikoj Gorici ipak iskusniju 11-oricu, naravno i stoga što je Rebić stekao pravo nastupa. Tako je prosjek starosti Hajdukovog sastava protiv Gorice bio 24.63 godine, tek neznatno mladi od domaćina, čija je prosječna dob bila 25.5 godina. S tim da je najmlađi igrač na terenu bio vezist Gorice Luka Vrzić, mladić rođen 5. siječnja 2007. godine. Marko Livaja opet je u zapisniku bio na popisu pričuvnih igrača, a do klupe je prije početka utakmice došetao ležerno, s kavom iz automata u plastičnoj šalici. Livajin ulazak u igru vjerojatno je bio planiran za drugo poluvrijeme, no, budući da se najbolji Hajdukov strijelac Michele Šego dosta rano ozlijedio, Livaja je već u 26. minuti bio poslan u vatru.

Već u 5. minuti Hajdukova obrana našla se na velikom iskušenju. Jurica Pršir ušuljao se iza leđa neopreznom Španjolcu Guillamonu, pa potom prodao tunel Skelinu, a onda je njegov šut u čistoj situaciji za pogodak obranio Toni Silić. Bila je to kolosalna šansa za Goricu. Hajdukova zadnja linija u začetku utakmica ispoljavala je pozamašnu dozu propusnosti, pa je Gorica u 15. minuti stvorila novu priliku za gol. Ovoga puta neometan je u kaznenom prostoru gostiju ostao spomenuti Vrzić, ali su mu koljena zaklecala u ključnom trenutku pa je mladić loptu plasirao pokraj lijeve vratnice. Nova velika sreća za Splićane.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U 44. minuti ipak se dogodilo neizbježno: Gorica je povela s 1:0. Zasluge za taj pogodak pripadaju upornom, robusnom Čuiću, koji je preoteo loptu beskrvnom Hrgoviću, ona se odbila do Ikera Poza, a onda je uslijedio silovit i neobranjiv šut u donji desni kut. Bila je ovo nagrada za strpljenje, zrelost i stabilnost momčadi Gorice, čiji je posjed lopte u prvom dijelu bio samo trideset posto, ali istodobno – njezina pokretljivost i agresivnost bili su na najvišoj razini. Gol Gorice pogledajte OVDJE.

U takvim postavkama igre Hajdukova pojedinačna kvaliteta – ono doista jedino u što se Garcijina momčad može uzdati – nije nikako mogla doći do izražaja. Livaja i Rebić ostali su potpuno odsječeni, lišeni potpore nevidljivog veznog reda Krovinović-Guillamon-Skoko, pa je Hajduk u prvom poluvremenu ostao bez šuta u okvir vrata. A i ta tri Hajdukova šuta koja su išla izvan okvira nisu bili nikakva prijetnja vrataru Gorice.

Gonzalo Garcia u nastavku je odmah posegnuo za Pukštasem (iako je neshvatljivo zašto nije igrao od prve minute) umjesto Skoke, što je bio signal za početak opsade Gorice. Nošen nekom novoubrizganom energijom, Hajduk je doista žestoko stisnuo domaćina na njegovoj polovici igrališta, ali tek je u 65. minuti stvorio prvu izgledniju situaciju za gol. Tada je vratar Gorice s repićem Matijaš izvrsnom paradom obranio nezgodan šut Rokasa Pukštasa s ruba šesnaesterca. Sve ostalo što se do kraja utakmice odvijalo na polovici Gorice bila je samo stihija, izvedba Hajduka koju bismo mogli nazvati – serijom uznemirujućih prizora. Jedan od takvih zbio se u 86. minuti kada se Ante Rebić našao sam pred vratarem Matijašem, pa onda smireno naciljao u vrata, ali je lopta na putu prema mreži pogodila ležećeg Rebićevog suigrača – Livaju. Situaciju pogledajte OVDJE.

Kad smo već kod Livaje, bio mu je ovo njegov 17. nastup za bijele ove sezone, a od toga je u sedam navrata na terenu proveo točno 90 minuta, jednom 119 (Dinamo City), jednom i 120 minuta (Zira). Posljednja utakmica u kojoj je Hajdukov kapetan imao punu minutažu bila je odigrana sad već davnog 24. rujna 2025., protiv Koprivnice uz Kupu. Ostao je na samo četiri pogotka i tri asistencije. A Urugvajac Gonzalo Garcia, često nazivan Hajdukovim preporoditeljem, doživio je drugi uzastopni poraz na početku proljetnog dijela prvenstva, što mu sada već predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik na klupi bijelih. Pobijedi li Dinamo Vukovar, plavi će pobjeći bijelima na plus sedam i prvenstvo će izgubiti svaku natjecateljsku draž. Garcia pritom čak nije bodovno nadvisio toliko kritiziranog Gattusa. Hajduk nakon 20 kola ima 37 bodova – točno koliko ih je imao i Talijan u prošloj sezoni u ovo doba.