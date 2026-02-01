Naši Portali
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
1:0 na Opus Areni

Osijek prekinuo crni niz i slavio protiv prvaka Rijeke

Osijek i Rijeka sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.02.2026.
u 16:58

Jedini pogodak na susretu postigao je Samuel Akere u 27. minuti. Rijeka je ostala na petom mjestu, dok je Osijek sada pretposljednji i ima dva boda više od posljednjeg Vukovara 1991 koji će u ponedjeljak gostovati kod Dinama.

U jedinom nedjeljnom susretu 20. kola HNL-a nogometaši Osijeka su prekinuli negativan niz te su napustili dno ljestvice, na svojoj su Opus Areni svladali prvaka Rijeku s 1-0 (1-0).

Osijek je u prvenstvu pobijedio po prvi puta nakon kraja rujna prošle godine kada je svladao Goricu. Osječani su ove nedjelje upisali tek treću ligašku pobjedu.

U uvodnih nekoliko minuta čak su dva puta domaći nogometaši tražili jedanaesterac, ali uzalud. Prvu šansu imala je, pak, Rijeka. U 16. minuti je Vignato poslao povratnu loptu prema Dantasu, ali je njegov udarac bio prilično neprecizan.

U tom razdoblju susreta gosti iz Rijeke su dominirali posjedom, bili su bolji i imali inicijativu, ali se unatoč tome zatresla njihova mreža. Osječani su poveli u 27. minuti nakon što je Karačić ubacio, a Matković spustio loptu za Akerea koji je silovito pod gredu pogodio s deset metara. Bio je to premijerni gol za Osijek igrača koji je ove zime došao u Slavoniju.

Domaći pogodak je zaustavio dotadašnju inicijativu Rijeke i sve do odmora bolje je na terenu izgledao Osijek. Izostale su prave prilike, ali domaćin je počeo igrati energičnije, brže i bolje.

U dosta sporom ritmu, rastrgano i bez pravih prilika trajalo je duže vrijeme drugo poluvrijeme. U 65. minuti gostujući trener Sanchez u igru je ubacio i najboljeg riječkog igrača Fruka, a prva izglednija šansa dogodila se u 69. minuti kada je pucao domaći igrač Teklić, ali je Zlomislić spriječio drugi osječki pogodak.

Mučila se Rijeka u nastavku, u pokušajima da izjednači. Imali su Oreč i Ndockyt solidne situacije, ali Osijek je relativno mirno čuvao minimalnu prednost. U 84. minuti pokušao je neuspješno i Fruk, dok je u nadoknadi zaprijetio i Lasickas, ali je ostalo 1-0 i Osijek je upisao vrlo važnu pobjedu.

Kolo je počelo remijem 1-1 Istre 1961 i Lokomotive u petak, dok je u subotu Gorica pogotkom Ikera Poza u 44. minuti pobijedila Hajduk s 1-0. Varaždin je u Koprivnici slavio protiv Slaven Belupa 2-0 golovima Mamuta iz jedanaesterca u 17. i Mamića u 36. minuti.

Posljednja utakmica ovog kola igra se u ponedjeljak, a u Zagrebu će od 18 sati igrati Dinamo i Vukovar 1991.
Ključne riječi
Osijek Rijeka

