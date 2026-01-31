Naši Portali
20. KOLO HNL-a

Varaždin s igračem manje stigao do pobjede u kaotičnoj utakmici u Koprivnici

Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
31.01.2026.
u 19:50

Varaždin je ovime preskočio Slaven na ljestvici, sada je četvrti sa 29 bodova, dok je koprivnički sastav šesti sa 27

Nogometaši Varaždina u susretu su 20. kola HNL-a u susjedskom derbiju kao gosti u Koprivnici svladali Slaven Belupo sa 2-0 (2-0). Golove su postigli Ivan Mamut (17-11m) i Luka Mamić (36).

U vatrenom prvom poluvremenu domaći su prvi zatresli mrežu, ali pogodak Kovačića u 8. mibuti poništen je zbog zaleđa asistenta Nestorovskog. Do prednosti su gosti stigli iz kaznenog udarca kojega je u 17. minuti iskoristio Mamut, a nakon što je lopta nesretno pogodila u ruku domaćeg kapetana Božića. 

Mogao je Varaždin vrlo brzo i povećati prednost, ali Latković je dva puta u kratkom vremenu, u 24. i 29. minuti gađao gredu domaćeg gola. Ipak, drugi gol Varaždina stigao je u 36. minuti. Mamut je izbačen na lijevom krilu i ubacio u kazneni prostor gdje je na drugoj vratnici do lopte stigao Mamić i pogodio mrežu.

Mogao se domaćin vratiti u igru do odmora, ali u 36. minuti Božić je pogodio vratnicu. Od 42. minute Varaždin je ostao bez isključenog Mamića, ali uspio je izdržati bez primljenog gola. Domaći su dva puta gađali vratnicu, Božić u 75. i Mitrović u 90. minuti, a Nestorovski je u 79. minuti pomašio i kazneni udarac.

Varaždin je ovime preskočio Slaven na ljestvici, sada je četvrti sa 29 bodova, dok je koprivnički sastav šesti sa 27. Treća Istra 1961 ima 30, a peta Rijeka 28 bodova. Vodi Dinamo sa 41 bodom, četiri više uz utakmicu manje od drugog Hajduka.
Ključne riječi
Varaždin Slaven Belupo HNL

