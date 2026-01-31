Naši Portali
VRIJEME ZA RASTANAK

Miljenik navijača napustio Dinamo: Boban otkrio zašto za njega nije bilo mjesta u momčadi

Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
31.01.2026.
u 18:17

Robert Mudražija, 28-godišnji veznjak i "dijete Dinama", napustio je Maksimir samo šest mjeseci nakon povratka. Karijeru nastavlja na Cipru, u redovima AEK-a iz Larnace, kamo odlazi na posudbu do kraja sezone s opcijom otkupa

Dinamo je potvrdio vijest koja je rastužila mnoge navijače. Robert Mudražija, miljenik maksimirskih tribina, napušta klub i plavi dres mijenja žuto-zelenim ciparskog AEK-a iz Larnace. Njegov odlazak, samo pola godine nakon povratka u matično jato, potvrđen je emotivnom porukom predsjednika Zvonimira Bobana. "U ovo kratko vrijeme, Mudri je svojim radom i ponašanjem pokazao koliko voli Dinamo i zahvalni smo mu na svemu. Velika konkurencija i naš sustav igre nisu bili na njegovoj strani. AEK-u i Robertu želimo sve najbolje u novoj nogometnoj avanturi", poručio je Boban, jasno aludirajući na razloge rastanka.

Za navijače, Mudražija je bio više od običnog igrača; bio je simbol povratka kući i ostvarenje dječačkog sna. Kao "Dinamovo dijete", koje je prve nogometne korake napravilo u klupskoj akademiji prije odlaska s 15 godina, njegov dolazak iz Lokomotive prošlog ljeta za pola milijuna eura dočekan je s velikim očekivanjima. Iako na terenu nije dobivao puno prilika, navijači su ga obožavali i redovito zazivali njegovo ime u komentarima na društvenim mrežama, nadajući se da će mu trener pružiti šansu da ponovi čarolije iz sezone 2024./25., kada je u dresu "Lokse" zabio čak 15 golova i bio jedan od najboljih igrača HNL-a.

Nažalost po njega i navijače, druga maksimirska epizoda nije se odvila prema željama. U tekućoj sezoni 28-godišnji veznjak upisao je svega pet nastupa u domaćem prvenstvu, uglavnom ulazeći s klupe, te je skupio skromnih 137 minuta u svim natjecanjima. Jaka konkurencija u veznom redu i taktička vizija trenera jednostavno mu nisu išle na ruku, što je u svojoj izjavi potvrdio i sam predsjednik kluba. Unatoč neupitnom profesionalizmu i ljubavi prema klubu, postalo je jasno da za njega nema prave uloge u momčadi, a igraču u njegovim godinama minutaža je prijeko potrebna.

Odlazak na Cipar realiziran je kao posudba do kraja sezone, s opcijom otkupa ugovora koji ga s Dinamom veže do ljeta 2028. godine. Zanimljivo je da je ranije ovog mjeseca propao njegov transfer u Slovan iz Bratislave, vrijedan navodnih 700.000 eura, zbog nesuglasica oko modela plaćanja. Sada se priključuje ambicioznom AEK-u, koji zaostaje pet bodova za vodećom Omonijom i nastavlja natjecanje u osmini finala Konferencijske lige. Upravo kako bi zadržao pravo nastupa za novi klub u Europi, Mudražija je preskočio nedavnu utakmicu Europske lige protiv Midtjyllanda, što je bio jasan znak da se rastanak bliži.
Ključne riječi
HNL Dinamo Robert Mudražija

