HRVATSKI IZBORNIK

Sigurdsson na prijemu u Vladi: Obično sam u svlačionici okružen ovim smrdljivcima. Nije baš ugodno

Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 16:10

Na kraju svečanosti, Sigurdsson i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac su u znak zahvalnosti uručili premijeru Plenkoviću dres reprezentacije s potpisom svih igrača

Hrvatski rukometaši, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez izražavaju veliko zadovoljstvo i zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na osiguranom dočeku rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića – na način kako to žele igrači, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez. stoji u priopćenju HRS-a.

- Želimo napomenuti da kao sportaši želimo da ovo slavlje na Trgu bude slavlje rukometa i hrvatskog sporta, odnosno velikog uspjeha povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.Kao hrvatska rukometna reprezentacija i HRS, predstavljamo građanke i građane Republike Hrvatske i ne želimo bilo kakve podjele te se ne želimo ni na koji način uplitati u politikantstvo. Stoga molimo da nas nitko drugi preko naših uspjeha ne upliće u bilo kakve političke konfrontacije.Naši igrači presretni su što mogu igrati za Hrvatsku jer vole svoju državu i sveti dres i jedini razlog je ljubav prema domovini.Mi nismo nikakva politička grupacija već samo sportaši koji predstavljaju svoju domovinu u svijetu i jako smo sretni kad razveselimo hrvatski narod koji podržava sve naše uspjehe i rezultate - stoji u priopćenju HRS, koji apelira na sve one koji će večeras doći proslaviti brončanu medalju da cjelokupno slavlje prođe dostojanstveno i bez ikakvih neprimjerenih postupaka. 

Doček rukometne reprezentacije u organizaciji Vlade održat će se u 18 sati na Trgu bana Jelačića.

- Velika je čast biti ovdje. Nisam navikao na ovakve govore. Obično sam u svlačionici s ovim smrdljivcima. Nije baš ugodno. Želim zahvaliti od sveg srca i u ime moje momčadi za vašu podršku. Možemo biti ponosni na svoju momčad, ali i na Svjetsko prvenstvo ovdje u Zagrebu prošle godine. Neka ovakvi rezultati potraju još dugo - rekao je izbornik Hrvatske na primanju kod premijera Andreja Plenković.

Na kraju svečanosti, Sigurdsson i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac su u znak zahvalnosti uručili premijeru Plenkoviću dres reprezentacije s potpisom svih igrača.

Rukometaši pjevaju Čavoglave
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Vlada RH Andrej Plenković EP rukomet 2026. Dagur Sigurdsson

