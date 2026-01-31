Torcida vrijeđala Zvezdu i jasno stala na stranu uhićenih, pogledajte kakvu su poruku digli

Hajduk u Velikoj Gorici traži važne bodove u borbi za naslov prvaka protiv domaće Gorice, a od samog početka susreta ima glasnu podršku svojih najvjernijih navijača. Međutim, pripadnici Torcide dio prvog poluvremena nisu posvetili samo zbivanjima na terenu, već su ga iskoristili za jasan iskaz stava o nedavnim događajima koji su potresli navijačku scenu u regiji. Na tribinama je podignuta poruka posvećena članovima koji su uhićeni nakon brutalnog napada na navijače Crvene zvezde u Bosni i Hercegovini. Na transparentu je stajalo: "Suborci što žrtvuju slobodu, izdržite braćo, mi smo uz vas", čime je nedvosmisleno pružena potpora pritvorenim huliganima.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nakon podizanja transparenta, s tribine na kojoj su smješteni navijači Hajduka uslijedilo je višeminutno skandiranje uvredljivih pjesama usmjerenih prema beogradskom klubu i njegovim navijačima, Delijama. Orile su se poruke mržnje, nakon čega je uslijedilo i uvredljivo skandiranje. Ovakav repertoar jasno je pokazao da se ne radi samo o podršci uhićenima, već i o nastavku obračuna verbalnim putem, tjedan dana nakon žestokog fizičkog sukoba.

Cijela ova situacija izravna je posljedica krvavog obračuna koji se dogodio u subotu, 24. siječnja, u večernjim satima. Tada su pripadnici Torcide u mjestu Dubrave Gornje, nedaleko od Međunarodne zračne luke Tuzla, organizirali zasjedu za navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s europske utakmice u Švedskoj. U masovnoj tučnjavi sudjelovalo je više desetaka osoba, a korištene su palice, metalne šipke, baklje i drugi predmeti. Prema dostupnim informacijama, u sukobu su deblji kraj izvukli navijači beogradskog kluba, a bilanca nasilja je zastrašujuća.

U napadu su teško ozlijeđene četiri osobe iz redova navijača Crvene zvezde, a teške ozljede zadobio je i jedan policijski službenik iz Živinica koji je pokušao intervenirati i spriječiti eskalaciju nasilja. Epilog svega je odluka Općinskog suda u Živinicama kojom je za četrnaestoricu pripadnika Torcide određen jednomjesečni pritvor. Prema priopćenju suda, pritvor je određen zbog osnovane sumnje da su organizirano sudjelovali u napadu koji je rezultirao teškim posljedicama. Od četrnaestorice pritvorenih, jedanaest ih ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su trojica iz Bosne i Hercegovine. Podrška im je stigla i s međunarodne scene, kada su navijači Benfice, inače u bratskim odnosima s Torcidom, na svojoj utakmici podigli poruku "Braćo mesari, izdržite".