POSLJEDICE BORBE

Pogledajte kako izgleda ranjeni Mandić dan poslije bronce, hrvatski ratnik je ozbiljno izudaran

Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.02.2026.
u 16:38

Tijekom jednog pokušaja udarca Mandić je zaradio lakat u glavu, nakon čega je zadobio posjekotinu ispod desnoga oka. Ranu su morali šivati fizioterapeuti, a dan kasnije posljedice su bile još vidljivije

Brončana medalja s europskog prvenstva ima i svoju negativniju stranu koju mnogi ne vide. Za tu tvrdnju najbolji primjer je lijevo krilo David Mandić. Hrvatski rukometaš i član Melsungena utakmicu za treće mjesto odigrao je načet ozljedama, a u nedjeljnom dvoboju s Islandom zaradio je neugodne udarce.

Tijekom jednog pokušaja udarca Mandić je zaradio lakat u glavu, nakon čega je zadobio posjekotinu ispod desnoga oka. Ranu su morali šivati fizioterapeuti, a dan kasnije posljedice su bile još vidljivije, podljev ispod oka i na jagodici jasno su svjedočili o cijeni koju je platio u borbi za novu medalju našeg rukometa.

Fotograf Pixsella zabilježio je Mandićevo ratničko lice na primanju hrvatskih rukometaša kod predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u Banskim dvorima, gdje su naši junaci dočekani nakon povratka iz Danske.

David Mandić

