Otišao i Sandro Kulenović! Posao je gotov, osvanula fotka s dresom talijanskog velikana

Saga oko transfera Sandra Kulenovića dobila je svoj konačni epilog posljednjeg dana prijelaznog roka. Dojučerašnji napadač Dinama i najbolji strijelac kluba iz prošle sezone postao je novi član talijanskog prvoligaša Torina, piše Germanijak.. Transfer je zaključen u Italiji, gdje je Kulenović u društvu svog agenta Marka Naletilića odradio liječničke preglede i stavio potpis na ugovor, nakon čega je i pozirao s dresom novog kluba. Kulenović se tako pridružuje hrvatskom reprezentativcu Nikoli Vlašiću, kapetanu momčadi koja se grčevito bori za ostanak u elitnom rangu talijanskog nogometa, što ovom transferu daje dodatnu dimenziju izazova za hrvatskog napadača.

Posao između Dinama i Torina strukturiran je na vrlo specifičan način. Formalno, Kulenović u Torino odlazi na posudbu do kraja sezone, za što će talijanski klub odmah isplatiti 500.000 eura. Međutim, u ugovor je ugrađena klauzula o obveznom otkupu u iznosu od dodatna tri milijuna eura, koja se automatski aktivira ako Torino osigura opstanak u Serie A. S obzirom na trenutačno stanje na ljestvici, taj je ishod vrlo izgledan, što znači da će ukupna vrijednost transfera dosegnuti 3,5 milijuna eura. Dinamo je osigurao i dodatne bonuse, pa tako može zaraditi još 100.000 eura ako Kulenović ostvari kombinirani učinak od deset golova i asistencija, a pripada mu i 10% od zarade bilo kojeg budućeg transfera. Dio kolača pripast će i poljskoj Legiji iz Varšave, koja prema ranijem dogovoru ima pravo na 10% od ovog posla, odnosno oko 360.000 eura.

Odlazak Kulenovića s Maksimira za mnoge je iznenađenje, pogotovo ako se uzme u obzir da je prošle sezone bio najbolji klupski strijelac s 22 pogotka u 47 nastupa. I u tekućoj je sezoni nastavio s dobrom formom, postigavši deset golova u svim natjecanjima. Zanimljivo je da je tek u rujnu 2025. potpisao novi, poboljšani ugovor s Dinamom do 2029. godine, no zov jedne od "Liga petice" očito je bio prejak. Želja za dokazivanjem na najvećoj sceni presudila je u odluci napadača koji se nalazi i na širem popisu hrvatske reprezentacije, a koji je u mlađim uzrastima bio jedan od ključnih igrača. Kako Germanijak donosi, Kulenović je potpisao ugovor na tri i pol godine i nosit će dres s brojem 17, baš kao i u Dinamu.

Put prema Torinu nije bio jedina opcija za Kulenovića ove zime. Za njegove usluge ozbiljno je bila zainteresirana i Hellas Verona, no igrač je odlučno odbio tu ponudu, jasno dajući do znanja kako je njegova isključiva želja odlazak u redove "Bikova". Za njega ovo nije prvi susret s talijanskim nogometom; kao talentirani mladić bio je na posudbi u mladoj momčadi Juventusa u sezoni 2017./2018., no sada se vraća kao zreo igrač spreman preuzeti odgovornost u teškoj borbi za prvoligaški život koju Torino vodi s 16. mjesta na ljestvici.