Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRAJ SAGE

Otišao i Sandro Kulenović! Posao je gotov, osvanula fotka s dresom talijanskog velikana

privatni album
Autor
Patrik Mršnik
31.01.2026.
u 20:21

Sandro Kulenović i službeno je napustio Maksimir te karijeru nastavlja u talijanskoj Serie A. Bivši napadač Dinama potpisao je za Torino u poslu koji hrvatskom prvaku donosi značajan prihod, a Kulenoviću priliku za dokazivanje u jednoj od najjačih liga svijeta

Saga oko transfera Sandra Kulenovića dobila je svoj konačni epilog posljednjeg dana prijelaznog roka. Dojučerašnji napadač Dinama i najbolji strijelac kluba iz prošle sezone postao je novi član talijanskog prvoligaša Torina, piše Germanijak.. Transfer je zaključen u Italiji, gdje je Kulenović u društvu svog agenta Marka Naletilića odradio liječničke preglede i stavio potpis na ugovor, nakon čega je i pozirao s dresom novog kluba. Kulenović se tako pridružuje hrvatskom reprezentativcu Nikoli Vlašiću, kapetanu momčadi koja se grčevito bori za ostanak u elitnom rangu talijanskog nogometa, što ovom transferu daje dodatnu dimenziju izazova za hrvatskog napadača.

Posao između Dinama i Torina strukturiran je na vrlo specifičan način. Formalno, Kulenović u Torino odlazi na posudbu do kraja sezone, za što će talijanski klub odmah isplatiti 500.000 eura. Međutim, u ugovor je ugrađena klauzula o obveznom otkupu u iznosu od dodatna tri milijuna eura, koja se automatski aktivira ako Torino osigura opstanak u Serie A. S obzirom na trenutačno stanje na ljestvici, taj je ishod vrlo izgledan, što znači da će ukupna vrijednost transfera dosegnuti 3,5 milijuna eura. Dinamo je osigurao i dodatne bonuse, pa tako može zaraditi još 100.000 eura ako Kulenović ostvari kombinirani učinak od deset golova i asistencija, a pripada mu i 10% od zarade bilo kojeg budućeg transfera. Dio kolača pripast će i poljskoj Legiji iz Varšave, koja prema ranijem dogovoru ima pravo na 10% od ovog posla, odnosno oko 360.000 eura.

Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu

Odlazak Kulenovića s Maksimira za mnoge je iznenađenje, pogotovo ako se uzme u obzir da je prošle sezone bio najbolji klupski strijelac s 22 pogotka u 47 nastupa. I u tekućoj je sezoni nastavio s dobrom formom, postigavši deset golova u svim natjecanjima. Zanimljivo je da je tek u rujnu 2025. potpisao novi, poboljšani ugovor s Dinamom do 2029. godine, no zov jedne od "Liga petice" očito je bio prejak. Želja za dokazivanjem na najvećoj sceni presudila je u odluci napadača koji se nalazi i na širem popisu hrvatske reprezentacije, a koji je u mlađim uzrastima bio jedan od ključnih igrača. Kako Germanijak donosi, Kulenović je potpisao ugovor na tri i pol godine i nosit će dres s brojem 17, baš kao i u Dinamu.

Put prema Torinu nije bio jedina opcija za Kulenovića ove zime. Za njegove usluge ozbiljno je bila zainteresirana i Hellas Verona, no igrač je odlučno odbio tu ponudu, jasno dajući do znanja kako je njegova isključiva želja odlazak u redove "Bikova". Za njega ovo nije prvi susret s talijanskim nogometom; kao talentirani mladić bio je na posudbi u mladoj momčadi Juventusa u sezoni 2017./2018., no sada se vraća kao zreo igrač spreman preuzeti odgovornost u teškoj borbi za prvoligaški život koju Torino vodi s 16. mjesta na ljestvici.
Ključne riječi
Torino Dinamo Sandro Kulenović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!