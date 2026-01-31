Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
Vecernji.hr
20. KOLO HNL-a

UŽIVO Gorica opasno prijetila Hajduku, Livaja ušao u 26. minuti

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
31.01.2026. u 15:20
Gorica i Hajduk sastaju se u 20. kolu HNL-a. Susret je na rasporedu od 15 sati.
Gorica
0-0
Hajduk
20. KOLO HNL-A, 15:00, Gradski stadion Velika Gorica
35'

Ostalo je 10 minuta do kraja prvog dijela. Hajduk sada dominira i ima puno više loptu u nogama, ali ne može stvoriti ozbiljniju priliku. 

Zamjena
26' (Zamjena)

Šego je ozlijeđen i ne može nastaviti, a umjesto najboljeg strijelca Hajduka ući će Livaja.

16'

Prilika za Goricu, Vrzić je dobro pobjegao i tukao iz odlične pozicije, ali pored gola.

14'

Pokušaj Rebića otišao je daleko od gola, ali je to prvi udarac Hajduka.

13'

Osim onoga pokušaja Pršira, malo smo toga zasad vidjeli. Igra se uglavnom na sredini terena.

5'

Prvu šansu na utakmici imala je Gorica, Pršir je sjajno prošao, ali njegov udarac brani Silić.

1'

Počela je utakmica, Gorica ima prvi napad.

Igrači su na terenu, sve je spremno i utakmica će početi svake sekunde.

TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će momčadi taktički izgledati.

SASTAVI

Gorica (4-2-3-1): Matijaš,  Trontelj, Perić, Filipović, Čabraja, Pozo, Kavelj, Fiolić, Pršir, Vrzić, Čuić.

Hajduk (4-2-3-1): Silić, Sigur, Šarlija, Skelin, Hrgović, Guillamon, Krovinović, Bamba, Skoko, Rebić, Šego.

STIGLE POSTAVE

Poznate su početne postave momčadi. Marko Livaja na klupi je Hajduka.

Ovo je utakmica 20. kola HNL-a, a susret počinje u 15 sati.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Gorice i Hajduka.

Komentara 1

Pogledaj Sve
KA
kamen3
15:44 31.01.2026.

Žalosno da se Hajduk ovako muči sa Goricom.Kaliterna se okreće u grobu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još