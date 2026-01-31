UŽIVO Gorica opasno prijetila Hajduku, Livaja ušao u 26. minuti

Pokrovitelj rubrike
Ostalo je 10 minuta do kraja prvog dijela. Hajduk sada dominira i ima puno više loptu u nogama, ali ne može stvoriti ozbiljniju priliku.
Šego je ozlijeđen i ne može nastaviti, a umjesto najboljeg strijelca Hajduka ući će Livaja.
Prilika za Goricu, Vrzić je dobro pobjegao i tukao iz odlične pozicije, ali pored gola.
Pokušaj Rebića otišao je daleko od gola, ali je to prvi udarac Hajduka.
Osim onoga pokušaja Pršira, malo smo toga zasad vidjeli. Igra se uglavnom na sredini terena.
Prvu šansu na utakmici imala je Gorica, Pršir je sjajno prošao, ali njegov udarac brani Silić.
Počela je utakmica, Gorica ima prvi napad.
Igrači su na terenu, sve je spremno i utakmica će početi svake sekunde.
Ovako će momčadi taktički izgledati.
Gorica (4-2-3-1): Matijaš, Trontelj, Perić, Filipović, Čabraja, Pozo, Kavelj, Fiolić, Pršir, Vrzić, Čuić.
Hajduk (4-2-3-1): Silić, Sigur, Šarlija, Skelin, Hrgović, Guillamon, Krovinović, Bamba, Skoko, Rebić, Šego.
Poznate su početne postave momčadi. Marko Livaja na klupi je Hajduka.
Ovo je utakmica 20. kola HNL-a, a susret počinje u 15 sati.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje s HNL-om. Pred nama je susret Gorice i Hajduka.
