UŽIVO Gorica opasno prijetila Hajduku, Livaja ušao u 26. minuti

IDE U ČEŠKU

Istra je završila najveći transfer u povijesti, evo koliko će zaraditi hrvatski prvoligaš

Lawal je u dvije i pol godine za "Zeleno-žute" odigrao 64 utakmice u prvenstvu i kupu te postigao 15 golova uz dvije asistencije, naveli su iz Istre 1961 dodavši kako je Salim tijekom svog vremena provedenog u pulskom klubu dogurao do A reprezentacije Nigerije s kojom je na Afričkom kupu osvojio treće mjesto