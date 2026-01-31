VIDEO Užas u Koprivnici: Hitna odvela igrača Slavena u bolnicu, pogledajte trenutak incidenta

Utakmica u Koprivnici još praktički nije ni počela, a već se pretvorila u dramu samo nekoliko sekundi nakon prvog sučevog zvižduka. Igrala se prva minuta susreta na Gradskom stadionu "Ivan Kušek-Apaš" kada je u jednoj borbi za loptu na sredini terena veznjak Varaždina, Luka Mamić, neoprezno i previsoko podignuo nogu te kopačkom pogodio direktno u glavu Ljubana Crepulju. Iskusni veznjak Slaven Belupa odmah se srušio na travnjak, a na licu mu se pojavila krv, što je bio jasan znak da se radi o ozbiljnoj ozljedi. Muk je zavladao stadionom dok su svi s nevjericom promatrali što se događa, a utakmica je odmah prekinuta. Situaciju pogledajte OVDJE.

Liječnička služba Slaven Belupa ekspresno je utrčala na teren kako bi pružila pomoć unesrećenom igraču. Nakon nekoliko minuta procjene situacije, postalo je očito da Crepulja neće moći nastaviti dvoboj te da ozljeda zahtijeva hitnu bolničku obradu. Ubrzo je stigla i potvrda ozbiljnosti situacije kada je na sam travnjak ušlo vozilo hitne pomoći, što je scena koja se rijetko viđa na nogometnim terenima. Medicinsko osoblje pažljivo je imobiliziralo Crepulju te ga unijelo u vozilo, kojim je odmah prevezen u koprivničku bolnicu na daljnje pretrage, vjerojatno snimanje glave i šivanje rane.

Nakon dužeg prekida koji je potrajao nekoliko minuta, utakmica je nastavljena, ali šok na licima igrača i navijača bio je očit. Trener domaćih morao je napraviti prisilnu i vrlo ranu izmjenu, pa je umjesto ozlijeđenog Crepulje u šestoj minuti u igru ušao Michael Agbekpornu.

Za svoj opasan start, 23-godišnji Luka Mamić dobio je žuti karton, iako je bilo vidljivo da u njegovom potezu nije bilo namjere da ozlijedi suparnika. Ipak, radi se o iznimno opasnoj igri koja je rezultirala teškom ozljedom. Zanimljivo, Mamiću ovo nije prvi put da je u središtu pozornosti u ranoj fazi utakmice; u veljači 2025. godine zaradio je izravni crveni karton već u devetoj minuti susreta protiv Lokomotive. Svi se nadaju da će se Ljuban Crepulja, 32-godišnji veznjak, što prije i bez većih posljedica oporaviti od ovog teškog udarca.