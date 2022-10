Kauboji igraju u neobičnom terminu, a Lučin kaže: Nije mi problem, igrao sam i u podne

Rukometaši Hrvatske nakon pobjede nad Grčkom (33:25) već su se okrenuli sljedećem susretu u skupini kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se 2024. godine održati u Njemačkoj. Kauboji će sljedeći susret odigrati u nedjelju 16. listopada u Belgiji. I to u ranom terminu u – 13.45 sati.

Najbolje da ne idem u Poljsku

– Da, vrijeme utakmice netipično je za rukomet. Mislim da je najranije što sam ikada igrao bilo 12 sati. Inače, u poljskoj ligi neke utakmice također se igraju ovako rano, tako da meni to ne predstavlja problem – rekao je Tin Lučin, hrvatski reprezentativac koji trenutačno igra za Wislu Plock.

Protiv Grčke igrali ste u Varaždinu, a u istu dvoranu dolazite za dva tjedna, kada vaša Wisla gostuje kod PPD Zagreba.

Rekao sam da je najbolje da ostanem cijelo vrijeme u Varaždinu i da dočekam svoju momčad. Naravno, šalim se. To je jednostavno neizvedivo. Bit će to izuzetno zanimljiva utakmica. I važna za oba kluba s obzirom na to da se oba nadmećemo za mjesto koje vodi u osminu finala. Mi smo ove sezone debitanti u Ligi prvaka, ali za sada nam ide dobro. Nakon četiri utakmice imaju dvije pobjede i dva poraza i s četiri boda držimo sredinu tablice u skupini Lige prvaka. Nadam se da će gledatelji ispuniti tribine u Areni Varaždin kao što su ispunili na susretu između Hrvatske i Grčke. Možda će "Plinarima" biti mali hendikep što ne igraju u Zagrebu, ali ne vjerujem da će to umanjiti njihove šanse da nas pobijede – kaže Tin.

Možda će vas trener Sabate pitati za pokoji savjet budući da dobro poznate zagrebaše?

Mislim da nema potrebe jer je to trener koji se jako dobro priprema za svakog suparnika i o njemu zna i najsitnije detalje. Uostalom, igrali smo međusobno na početku ove sezone, na turniru u Tatabanyi.

Vratimo se malo na reprezentaciju, ušli ste u igru protiv Grčke kao prva opcija na lijevom vanjskom. Koliko ste zadovoljni svojom igrom?

Postigao sam tri pogotka, ali mislim da mogu odigrati puno bolje. Mislim da sam imao jedan promašaj u završnici susreta. U klubu ove sezone igram više nego lani i to mi je dobro došlo za samopouzdanje.

Kako vam se činila izvedba protiv Grčke?

Bilo je puno dobrih, ali i nekoliko loših stvari koje moraju popraviti do Svjetskog prvenstva koje je na rasporedu u siječnju sljedeće godine. Dakle, moramo popraviti neke stvari u napadu i obrani, tu ima još puno prostora za napredak – dodao je Tin.

Četiri boda su cilj

Što znamo o Belgiji?

Ne previše. Tek smo jučer prvi put pogledali video s njihove utakmice, gledat ćemo ovih dana i snimku njihova susreta protiv Nizozemske, koji je odigran jučer u našoj skupini. Moramo od prve minute krenuti ozbiljno i vjerujem da nećemo imati problema s konačnim rezultatom. Bitno je da ovaj ciklus završimo s dvije pobjede, a onda nas u sljedećem čeka puno ozbiljnija reprezentacija – Nizozemska. Oni su nam ostali dužnici s ovogodišnjeg Europskog prvenstva kada su u zadnjim sekundama izvukli bod. To je reprezentacija koja je strašno napredovala u zadnjih nekoliko godina. Uostalom, njihov srednji, Luc Steins, igra za Barcelonu – istaknuo je Tin, koji je sasvim slučajno upao na ovogodišnji Euro.

Došao je u Mađarsku kao zamjena za Domagoja Duvnjaka i Luku Cindrića, a dobrim igrama zaradio je pozivnicu izbornika Hrvoja Horvata i za buduće akcije.

